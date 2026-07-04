Eine der schillerndsten Figuren im Fußball, Zlatan Ibrahimovic, äußerte sich nach Portugals hart umkämpftem Sieg über Kroatien mit scharfer Kritik an Cristiano Ronaldo. Nach Ansicht des schwedischen Ex-Stürmers behindert die Anwesenheit des 39-jährigen Stars im Kader die Entwicklung der Mannschaft, und diese Entscheidung sei eher von Nostalgie als von sportlichen Prinzipien geprägt. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com trat Ibrahimovic als Experte bei Fox Sports auf und äußerte Zweifel an der Zukunft der Mannschaft von Roberto Martinez. Zlatan betonte, dass Portugal bei der WM 2026 mit einem 41-jährigen Ronaldo keinen Erfolg haben werde. Seiner Meinung nach schadet der aktuelle Zustand des Stürmers dem Mannschaftsspiel mehr, als dass er nützt.

„Keine legendäre Führung, nur Ego"

In seiner Rede stellte Ibrahimovic fest, dass Ronaldos Bewegung auf dem Platz eingeschränkt sei und er nur noch im Strafraum auf den Ball warte. „Das ist keine legendäre Führung. Das ist bloß persönliches Ego, das die Mannschaft als Geisel hält, sonst nichts. Ronaldo hat seine Beweglichkeit und Technik verloren. Derzeit halten ihn nicht seine Beine, sondern sein Name und sein vergangener Ruf oben", sagt Zlatan.

Der ehemalige Fußballspieler untermauerte seine Argumente zudem mit dem Beispiel von Goncalo Ramos, der im Spiel Portugals gegen Kroatien nach einer Einwechslung das Siegtor erzielte. Nach Ibrahimovics Ansicht ist es ein „nostalgiegetriebener Wahnsinn", dass junge und torgefährliche Stürmer wie Ramos auf der Bank sitzen, während Ronaldo in der Startelf steht.

Zur Erinnerung: Die Begegnung zwischen Portugal und Kroatien war reich an dramatischen Ereignissen. Ivan Perisic erzielte das erste Tor, während Cristiano Ronaldo per Elfmeter ausglich. Am Ende war es Ramos, der den Siegtreffer markierte. Das Spiel blieb jedoch nicht ohne Schiedsrichter-Kontroversen: Ein Tor von Josko Gvardiol wurde nach einer VAR-Überprüfung wegen Abseits aberkannt, was ernsthafte Einwände des kroatischen Trainers Zlatko Dalic zur Folge hatte.

Auch unter den Fußballfans in Usbekistan gibt es unterschiedliche Meinungen zur Zukunft Ronaldos in der Nationalmannschaft. Ibrahimovics Äußerungen werden voraussichtlich umfangreiche Diskussionen in den sozialen Netzwerken auslösen, da Portugals Kapitän weiterhin eine der wichtigsten Figuren der Mannschaft bleibt.