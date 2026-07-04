Das weltweit bekannte Unternehmen Lenovo hat erstmals begonnen, SSD-Laufwerke des chinesischen Herstellers Yangtze Memory Technologies (YMTC) in seinen Massenmarkt-Laptops einzusetzen. Laut Notebookcheck wurden diese Komponenten in neuen Konfigurationen des Modells ThinkBook 14 Gen 9 identifiziert. Dies ist der erste offizielle Fall, in dem chinesische Speicherchips in Massengeräten einer großen Marke wie Lenovo auftauchen. Darüber berichtet Ixbt.com bericht et.

In der getesteten ThinkBook 14 Gen 9 IPL-Version war eine 512 GB große SSD im M.2 2242-Format mit PCIe 4.0 NVMe-Schnittstelle verbaut. Trotz des modernen Verbindungsstandards bleibt die Leistung dieses Laufwerks deutlich hinter den Produkten von Marken wie Samsung oder Western Digital zurück, die normalerweise in Laptops dieser Kategorie verwendet werden.

Geschwindigkeit und Stabilität

Die Testergebnisse zeigten, dass die sequenzielle Lesegeschwindigkeit des YMTC-Laufwerks bei etwa 3950 MB pro Sekunde und die Schreibgeschwindigkeit bei 2514 MB gemessen wurde. Diese Werte gelten als niedrig für den PCIe 4.0-Standard. Auch die Geschwindigkeit bei zufälligen 4K-Operationen erwies sich als unterdurchschnittlich, was sich auf die Gesamtreaktionsfähigkeit des Systems auswirken kann.

Das Wichtigste ist, dass diese SSD bei längerer hoher Belastung überhitzt und in einen Throttling-Zustand gerät, das heißt, sie reduziert künstlich ihre Geschwindigkeit, um die Temperatur zu senken. Dies kann für Benutzer, die mit großen Datenmengen arbeiten, unangenehm sein.

Gründe für die Marktveränderungen

Das Auftauchen chinesischer Speicherchips in Lenovo-Laptops steht im Zusammenhang mit globalen Veränderungen auf dem Weltmarkt. Aufgrund der stark steigenden Nachfrage nach Chips für Künstliche Intelligenz (AI)-Systeme wird derzeit ein Mangel und Preisanstieg auf dem NAND-Speichermarkt beobachtet. Aus diesem Grund wenden sich große Hersteller als Alternative zu teureren Lieferanten wie Samsung, Kioxia und Western Digital an chinesische Marken.

Es ist erwähnenswert, dass dieser Trend auf dem Speicherchipmarkt nicht nur auf Lenovo beschränkt ist. Bereits zuvor gab es Berichte, dass Apple ebenfalls die Genehmigung der US-Regierung beantragt, um Speicher vom chinesischen Hersteller CXMT zu kaufen. Dies deutet darauf hin, dass chinesische Technologien in Zukunft eine noch festere Position auf dem globalen Elektronikmarkt einnehmen werden.

Angesichts der Tatsache, dass Lenovo-Produkte auch auf dem usbekischen Markt sehr beliebt sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass wir diesen neuen Komponenten bald auch in Laptops in unseren Geschäften begegnen werden. Käufern wird jedoch empfohlen, bei der Geräteauswahl nicht nur auf Prozessor und RAM, sondern auch auf die Marke des verbauten SSD zu achten.