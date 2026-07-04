Usbekische Mädchen gewinnen 5 Medaillen bei Asienmeisterschaft

·30·Sport
Usbekische Mädchen gewinnen 5 Medaillen bei Asienmeisterschaft

Bei der U-20-Asienmeisterschaft im Ringen, die in Thailand stattfindet, nehmen die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft erfolgreich teil.

Bei den Wettbewerben im Frauenringen errangen unsere Landsleute 1 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Muhayyo Narzilloyeva wird Asienmeisterin

In der Gewichtsklasse bis 65 kg ließ Muhayyo Narzilloyeva alle Gegnerinnen hinter sich und gewann die Goldmedaille.

Ihr Sieg brachte der usbekischen Delegation das beste Ergebnis im Frauenringen des Wettbewerbs.

Shohista Shonazarova holt Silbermedaille

In der 50-kg-Klasse auf die Matte gegangen, erreichte Shohista Shonazarova das Finale und gewann die Silbermedaille bei der Asienmeisterschaft.

Unsere junge Sportlerin zeigte während des Wettbewerbs hohes Können und Entschlossenheit.

Drei unserer Ringerinnen holen Bronze

Drei weitere Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft gewannen Bronzemedaillen in ihren Gewichtsklassen:

  • 62 kg: Feruza Qayratdinova;

  • 68 kg: Muhayyo Rahimjonova;

  • 76 kg: Sevinchoy Polvonova.

Bedeutendes Ergebnis unserer Mädchen

So sammelte die usbekische Frauenringen-Nationalmannschaft an einem einzigen Tag insgesamt 5 Medaillen.

Laut dem Nationalen Olympischen Komitee dauern die Wettbewerbe der Asienmeisterschaft in Thailand an.

UsbekistanMuhayyo NarzilloyevaShohista ShonazarovaThailandFeruza Qayratdinova
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Nursulton Ro‘ziboyev erhält nach Sieg ein neues AutoNursulton Ro‘ziboyev erhält nach Sieg ein neues AutoHeute, 14:40Neymar bereit für das volle Spiel: Carlo Ancelotti spricht über den Zustand des brasilianischen StarsNeymar bereit für das volle Spiel: Carlo Ancelotti spricht über den Zustand des brasilianischen StarsHeute, 14:35Unser Fußballspieler Abbosbek Fayzullayev heiratet heuteUnser Fußballspieler Abbosbek Fayzullayev heiratet heuteHeute, 14:17Zlatan Ibrahimovic über Cristiano Ronaldo: „Er hält Portugal als Geisel"Zlatan Ibrahimovic über Cristiano Ronaldo: „Er hält Portugal als Geisel"Heute, 13:55Usbekische Ringer werden Dritte bei der AsienmeisterschaftUsbekische Ringer werden Dritte bei der AsienmeisterschaftHeute, 13:42Ancelotti offenbarte Neymars Rolle in der brasilianischen Nationalmannschaft...Ancelotti offenbarte Neymars Rolle in der brasilianischen Nationalmannschaft...Heute, 13:30
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan