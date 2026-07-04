Usbekische Mädchen gewinnen 5 Medaillen bei Asienmeisterschaft

Bei der U-20-Asienmeisterschaft im Ringen, die in Thailand stattfindet, nehmen die Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft erfolgreich teil.

Bei den Wettbewerben im Frauenringen errangen unsere Landsleute 1 Gold-, 1 Silber- und 3 Bronzemedaillen.

Muhayyo Narzilloyeva wird Asienmeisterin

In der Gewichtsklasse bis 65 kg ließ Muhayyo Narzilloyeva alle Gegnerinnen hinter sich und gewann die Goldmedaille.

Ihr Sieg brachte der usbekischen Delegation das beste Ergebnis im Frauenringen des Wettbewerbs.

Shohista Shonazarova holt Silbermedaille

In der 50-kg-Klasse auf die Matte gegangen, erreichte Shohista Shonazarova das Finale und gewann die Silbermedaille bei der Asienmeisterschaft.

Unsere junge Sportlerin zeigte während des Wettbewerbs hohes Können und Entschlossenheit.

Drei unserer Ringerinnen holen Bronze

Drei weitere Vertreter der usbekischen Nationalmannschaft gewannen Bronzemedaillen in ihren Gewichtsklassen:

62 kg: Feruza Qayratdinova;

68 kg: Muhayyo Rahimjonova;

76 kg: Sevinchoy Polvonova.

Bedeutendes Ergebnis unserer Mädchen

So sammelte die usbekische Frauenringen-Nationalmannschaft an einem einzigen Tag insgesamt 5 Medaillen.

Laut dem Nationalen Olympischen Komitee dauern die Wettbewerbe der Asienmeisterschaft in Thailand an.