Der talentierte Mittelfeldspieler der usbekischen Nationalmannschaft und unseres Vereins Abbosbek Fayzullayev tritt in einen der glücklichsten Tage seines Lebens.

Unser 23-jähriger Fußballspieler feiert heute seine Hochzeit und gründet offiziell eine Familie. Trotz seines jungen Alters hat Abbosbek die Herzen der Fans mit seinem brillanten Spiel, seinem Fleiß und seinem Talent auf dem Platz gewonnen und beginnt nun eine neue Etappe in seinem Privatleben.

Fans und die Fußballgemeinschaft gratulieren dem Fußballspieler aufrichtig zu diesem glücklichen Tag und wünschen ihm ein glückliches Familienleben, gute Gesundheit und noch größere Erfolge in seiner zukünftigen Karriere.

Wir gratulieren Abbosbek Fayzullayev ebenfalls zu diesem freudigen Ereignis und wünschen ihm Glück, eine harmonische und wohlhabende Familie sowie neue Siege im Fußball.