Ancelotti offenbarte Neymars Rolle in der brasilianischen Nationalmannschaft...

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Ancelotti offenbarte Neymars Rolle in der brasilianischen Nationalmannschaft...

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, äußerte sich zu Neymar, der bei der WM 2026 bisher wenig Einsatzzeit bekommen hat. Der italienische Fachmann betonte, dass die körperliche Verfassung des 34-jährigen Stars gut sei und er bereit sei, volle 90 Minuten auf dem Platz zu spielen.

Neymar kam bei der WM nur einmal zum Einsatz

Neymar ist bei der aktuellen Weltmeisterschaft bisher nur in einem Spiel zum Einsatz gekommen.

Er wurde in der 76. Minute des dritten Gruppenspiels gegen Schottland eingewechselt, das mit 3:0 endete.

Im Achtelfinalspiel gegen Japan blieb der Stürmer die gesamte Partie über auf der Bank. Brasilien gewann diese Begegnung mit 2:1.

"Er ist bereit, 90 Minuten zu spielen"

Ancelotti sagte, dass Neymars aktuelle körperliche Verfassung es ihm erlaubt, ein vollständiges Spiel zu absolvieren.

"Ja, er ist bereit, volle 90 Minuten zu spielen. Natürlich ist er mit der aktuellen Situation nicht zufrieden, aber er verhält sich vorbildlich. Auch im Training arbeitet er hervorragend", sagte der Trainer.

Seine Mitspieler respektieren Neymar

Laut dem Cheftrainer Brasiliens ist Neymars Einfluss innerhalb der Mannschaft immer noch sehr groß.

"Neymar genießt großen Respekt in der Mannschaft. Er ist ein offener Mensch und seine Mitspieler mögen ihn sehr. Seine Rolle im Team ist sehr wichtig", betonte Ancelotti.

"Er ist ein Spieler von enormem Talent"

Ancelotti hob neben Neymars fußballerischem Talent auch besonders seine menschlichen Qualitäten hervor.

"Er ist ein Spieler von enormem Talent und gleichzeitig ein sehr bescheidener Mensch. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Und natürlich möchte er wie immer spielen", sagte der Fachmann in einem Interview mit Folha de S. Paulo.

Nun ist die Hauptfrage, die die Fans beschäftigt — wird Ancelotti Neymar in der nächsten Phase der K.o.-Runde einen Platz in der Startelf geben?

Carlo AncelottiNeymarSchottlandJapanBrasil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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