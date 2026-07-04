Revolut, eines der führenden Unternehmen im Fintech-Bereich, hat eine neue Mastercard-Debitkarte mit einem markanten Design für seine Kunden in Deutschland angekündigt. Diese Karte zieht nicht nur durch ihr visuelles Erscheinungsbild, sondern auch durch ihre technischen Möglichkeiten die Aufmerksamkeit vieler auf sich. Ihr Hauptmerkmal: Die Augen der Figur auf der Karte leuchten auf, wenn eine Zahlung durchgeführt wird. Darüber berichtet Ixbt.com News .

Auf der Vorderseite der Karte ist das im Internet berühmte Doge-Meme (ein Shiba-Inu-Hund) abgebildet. Wenn ein Nutzer in Geschäften eine kontaktlose Zahlung durchführt, leuchten zwei LED-Lämpchen, die anstelle der Augen des Hundes eingebaut sind, in den Sekunden des Kontakts mit dem Terminal auf. Dieser Vorgang verleiht einer gewöhnlichen Zahlungstransaktion einen ganz besonderen Reiz.

Technologische Lösung und Funktionsweise

Es ist nur natürlich, dass viele sich fragen, wie ein so kleines Gerät mit Strom versorgt wird. Laut ixbt.com verfügt diese Karte über keinen eingebauten Akku oder keine Batterie. Die Energie, die zum Aufleuchten der LEDs erforderlich ist, wird direkt aus dem NFC-Feld des Zahlungsterminals gewonnen. Die über das EMV-Contactless-Protokoll übertragene Energie reicht nicht nur für den Betrieb des Chips und der Antenne, sondern auch für das kurze Aufleuchten der LEDs.

Derzeit kann diese exklusive Karte über die Revolut-App für 30 Euro bestellt werden. Dabei ist zu beachten, dass der Lieferdienst in diesem Preis nicht enthalten ist und separat berechnet wird. Die Karte wird in limitierter Auflage herausgegeben und richtet sich hauptsächlich an treue Fans der Marke sowie Liebhaber ungewöhnlicher Gadgets.

Ein Sonderangebot für Kryptowährungs-Enthusiasten

Nicht jeder kann das neue Produkt so leicht erwerben. Revolut bietet diese Karte ausschließlich als Sonderangebot für Kunden an, die den Kryptowährungs-Bereich des Dienstes nutzen. Bei der Ausstellung der Karte muss diese mit einem oder mehreren Kryptowährungs-Wallets oder einem regulären Bankkonto verknüpft werden.

Auch auf dem Finanzmarkt Usbekistans wird in den letzten Jahren dem Design von Bankkarten große Aufmerksamkeit geschenkt. Obwohl LED-beleuchtete Karten bei unseren lokalen Banken noch nicht weit verbreitet sind, zeigt ein solcher kreativer Ansatz internationaler Dienste wie Revolut, dass Bankprodukte in Zukunft nicht nur Zahlungsmittel, sondern auch einzigartige Accessoires werden.