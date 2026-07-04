Lamine Yamal erklärte offen, keine Angst vor Portugal zu haben

Der Flügelstürmer der spanischen Nationalmannschaft, Lamine Yamal, sprach vor dem Achtelfinale der Weltmeisterschaft über die Stimmung in seinem Team. Der junge Stern betonte, dass die Spanier vor niemandem Angst haben, und sagte, dass er im Spiel gegen Portugal nur an den Sieg denke.

Spanien besiegte Österreich souverän

Am 2. Juli besiegte die spanische Nationalmannschaft Österreich mit 3:0 und zog ins Achtelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Die „Rote Furie“ trifft in der nächsten Runde auf Portugal, das Kroatien mit 2:1 besiegte.

„Wir fürchten uns vor keiner Mannschaft“

Lamine Yamal betonte, dass Spanien sich noch in allen Aspekten des Spiels weiterentwickeln muss.

„Wir müssen uns in der Spielqualität, der Intensität und in allen Bereichen weiter verbessern. Aber wir kennen unser Niveau gut und fürchten uns vor keiner Mannschaft“, sagte Yamal.

Seinen Worten zufolge muss Spanien seine Stärke auf dem Platz beweisen.

„Wir sind Spanien und das müssen wir auf dem Platz zeigen. Wir vertrauen auf unsere Stärke.“

Das Spiel gegen Ronaldo — ein besonderes Ereignis

Der junge Fußballspieler verheimlichte nicht, dass es für ihn eine große Ehre wäre, gegen Cristiano Ronaldo auf dem Platz zu stehen.

Yamal betonte jedoch, dass das Mannschaftsergebnis wichtiger sei als das persönliche Interesse.

„Natürlich wäre es eine Ehre für mich, gegen Cristiano zu spielen. Aber im Moment denke ich nur an den Sieg.“

Nicht der Gegner, der Sieg ist wichtig

Laut Yamal ist es für Spanien nicht entscheidend, wer der Gegner ist.

„Welche Mannschaft unser Gegner ist, ist mir völlig egal“, zitiert ihn Marca.

Die Begegnung zwischen Spanien und Portugal wird zweifellos eines der meist erwarteten Duelle des WM-Achtelfinals sein.