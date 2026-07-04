Das Geheimnis von Ägyptens Sieg: Warum sahen sich Spieler während des Spiels Laptops an

Während der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft nutzte der Trainerstab der ägyptischen Nationalmannschaft in einem kompromisslosen Duell gegen Australien moderne Technologien und Analysemethoden, um einen historischen Sieg zu erringen. Im entscheidendsten Moment — vor dem Elfmeterschießen — fiel auf, dass sich die ägyptischen Spieler am Spielfeldrand um einen Laptop versammelten. Wie sich herausstellte, war dies kein bloßer Zufall, sondern ein strategischer Schachzug, der darauf abzielte, die Schwachstellen des gegnerischen Torhüters zu identifizieren. Goal.com bericht et.

Laut Goal.com organisierte das technische Team Ägyptens wenige Minuten vor Beginn des Elfmeterschießens ein kurzfristiges Briefing. Den Spielern wurde ein Videoclip gezeigt, der den Zweikampf zwischen Real-Madrid-Star Kylian Mbappe und dem australischen Nationaltorhüter Mat Ryan darstellte. Durch diese Analyse gelang es den Spielern, die Gewohnheiten des erfahrenen Torhüters beim Schuss zu studieren.

Mbappes Stil und die Analyse von Mat Ryan

Über den Laptop verfolgten die Spieler aufmerksam eine Szene aus dem Spiel zwischen Real Madrid und Levante. In jener Situation versucht Mat Ryan mit verschiedenen Bewegungen auf der Torlinie, Mbappe abzulenken, doch der französische Angreifer lässt ihn mit kühlem Kopf stehen. Anhand dieser Aufnahmen analysierten die Ägypter Ryans Sprungrichtung und Reaktionszeit.

Dieser Vorbereitungsprozess bewies erneut, wie wichtig der Umgang mit Daten im modernen Fußball ist. Die ägyptischen Trainer zogen es vor, das schicksalhafte „Lotterie" nicht dem bloßen Zufall zu überlassen, sondern jedem Schützen präzise Anweisungen zu geben. Dies ermöglichte den Spielern, mental ruhig zu bleiben und bei Ausblendung des Lärms auf dem Spielfeld die volle Konzentration auf den Schuss zu richten.

Die strategische Videoanalyse zahlte sich insbesondere aus, nachdem die australische Nationalmannschaft in der 119. Minute beschlossen hatte, den Torhüter zu wechseln. Obwohl der erfahrene Mat Ryan für Patrick Beach eingewechselt wurde, hatten die Ägypter seine technischen Eigenschaften bereits „entschlüsselt". In der Folge zahlten sich die während des Spiels gesammelten Informationen aus, und der australische Torhüter konnte keinen einzigen Elfmeter abwehren.

Psychologischer Vorteil und die nächste Runde

Laut Reuters lobte Elfmeter-Experte Geir Jordet Mbappes Entscheidungsgeschwindigkeit. Seiner Meinung nach überwindet ein unmittelbar und entschlossen nach dem Pfiff des Schiedsrichters ausgeführter Schuss jede List eines Torhüters. Genau diese Entschlossenheit lernte die ägyptische Mannschaft von Mbappe und wandte sie in ihrem eigenen Spiel an.

Die ägyptische Nationalmannschaft trifft nun im Viertelfinale auf den amtierenden Weltmeister Argentinien. In der Partie gegen Lionel Messis Team wird erwartet, dass sich die Ägypter nicht nur auf ihre physische Vorbereitung, sondern auch auf derartige Laptop-Analysen und einen intellektuellen Ansatz verlassen. Für die nächste Sensation wird von ihnen erneut eine makellose Defensive und Präzision im Angriff gefordert sein.