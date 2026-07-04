iPhone 18 Pro und 18 Pro Max Akkus: Funktionen der neuen Generation enthüllt

Obwohl es noch einige Zeit dauert, bis Apple seine künftigen Flaggschiffe — das iPhone 18 Pro und das iPhone 18 Pro Max — vorstellt, haben sich im Netz bereits wichtige Details zu den technischen Spezifikationen dieser Geräte verbreitet. Insbesondere wird erwartet, dass die neuen Smartphones deutlich größere Akkukapazitäten aufweisen, was die autonome Laufzeit für die Nutzer verlängert. Darüber berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com werden die Geräte der iPhone 18 Pro-Reihe mit stärkeren Batterien ausgestattet als ihre Vorgänger, die iPhone 17 Pro Modelle. Diese Änderungen betreffen nicht nur die Standard-Pro-Version, sondern auch das Top-Modell Pro Max und sollen die Energieeffizienz auf ein neues Niveau heben.

Änderungen im Modellportfolio

Den vorliegenden Informationen zufolge wird die für den chinesischen Markt bestimmte Version des iPhone 18 Pro über einen 4056 mAh- Akku verfügen. Zum Vergleich: Beim iPhone 17 Pro lag dieser Wert bei 3988 mAh. Für den US-Markt produzierte Modifikation soll die Akkukapazität von 4252 mAh auf 4288 mAh steigen.

Das größte Update und der stärkste Kapazitätszuwachs sind beim iPhone 18 Pro Max zu verzeichnen. Der für den chinesischen Markt zertifizierte Akku dieses Geräts beträgt 5391 mAh, während beim iPhone 17 Pro Max dieser Wert bei 4823 mAh lag. Die für den US-Markt veröffentlichte Version ist noch leistungsstärker — sie wird mit einem 5567 mAh-Akku ausgestattet (die vorherige Generation hatte 5088 mAh).

Technische Lecks und Sicherheitsfragen

Die Verbreitung dieser Informationen steht im Zusammenhang mit Störungen in Apples Lieferkette und unerwarteten Datenlecks. Bereits zuvor waren auf sozialen Netzwerken Fotos von iPhone 18 Pro Max-Akkus für verschiedene Regionen aufgetaucht. Insider teilten zudem Details über die Motherboard-Merkmale der neuen Smartphones mit.

Es ist erwähnenswert, dass ein Teil dieser Informationen möglicherweise durch Hackerangriffe beschafft wurde. Berichten zufolge haben unbekannte Personen eine Liste von Ersatzteil-Lieferanten gestohlen und Fotos sowie Videos, die Testprozesse des iPhone 18 Pro zeigen, im offenen Netz veröffentlicht.

Diese Nachricht ist für Nutzer in Usbekistan besonders wichtig, da Leistung und Akkulaufzeit von Apple-Geräten zu den wichtigsten Kriterien bei der Auswahl eines Smartphones auf dem lokalen Markt gehören. Eine solche Erweiterung der Akkukapazität könnte das iPhone 18 Pro Max zu einem der langlebigsten Flaggschiffe seiner Kategorie machen.