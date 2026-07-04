Chelseas führender Spielmacher Cole Palmer hat sich zu seiner Nichtberücksichtigung für den Kader der englischen Nationalmannschaft zur WM 2026 geäußert. Einer der Helden der EM 2024, der 23-jährige Fußballer, teilte seine persönlichen Gefühle mit, nachdem ihn Cheftrainer Thomas Tuchel nicht zum Turnier in Nordamerika mitgenommen hatte. Diese Entscheidung kam für viele Experten und Fans überraschend. Goal.com berichtet .

Als einer der talentiertesten Spieler Englands in den letzten Jahren anerkannt, gab Cole Palmer in einem Interview mit The Times zu, dass das Ereignis schwer zu verdauen war. Seiner Aussage nach träumt jeder professionelle Fußballer davon, am größten Turnier seiner Karriere teilzunehmen. Da er jedoch versteht, dass die Entscheidung des Trainers endgültig ist, konzentriert er sich derzeit auf Erholung.

Trainerentscheidung und Hauptgründe

Englands Cheftrainer Thomas Tuchel hat seine umstrittene Entscheidung klargestellt. Der deutsche Fachmann betonte, dass Palmers Konstanz und körperlicher Verfassung in der vergangenen Saison nicht auf dem erforderlichen Niveau waren. Seine Leistungen für Chelsea waren nicht so effektiv wie in den Vorjahren, und häufige Verletzungen hatten seine Chancen gemindert.

"Er hat seine beste Form beim Verein verloren. Über die gesamte letzte Saison hinweg spielte er nicht die entscheidende Rolle wie zuvor. Zudem konnte er in den Länderspiel-Lehrgängen nicht die erwarteten Ergebnisse liefern. Aufgrund von Verletzungen musste er das Training mehrmals verlassen, was es ihm erschwerte, in den Kader zu kommen", erklärte Thomas Tuchel.

Palmers Zukunftspläne

Derzeit macht Cole Palmer Urlaub auf Ibiza. Der Fußballer möchte seine erste vollständige Sommerpause in seiner Karriere optimal nutzen und vor der neuen Saison neue Kräfte sammeln. Sein Aufstieg von der Manchester-City-Akademie zum Stamford-Bridge-Star erfolgte sehr schnell, doch der jüngste Leistungsabfall hat ihm gezeigt, dass er härter an sich arbeiten muss.

Palmers Situation ist auch für Fußballfans in Usbekistan von Interesse, da er einer der meistbeachteten Stars der englischen Premier League ist. Seine Rückkehr in die Nationalmannschaft wird nicht nur von seinen individuellen Bemühungen abhängen, sondern auch von Chelseas Gesamtergebnissen in der neuen Saison. Der offensive Mittelfeldspieler ist zuversichtlich, dass er mit seinem technischen Können noch viel erreichen kann.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Fehlen eines jungen Stars wie Cole Palmer bei der WM zeigt, wie hart der Wettbewerb innerhalb der englischen Nationalmannschaft ist. Die Three Lions unter der Führung von Thomas Tuchel sind nun gezwungen, ohne ihn zu siegen, während Palmer darum kämpfen wird, seinen Platz bei kommenden großen Turnieren zurückzuerobern.