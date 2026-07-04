Ruben Amorim überzeugt Luka Modric, beim Milan-Projekt zu bleiben

Der Name des erfahrenen Mittelfeldspielers Luka Modric ist erneut ins Zentrum der Transfergerüchte um den italienischen Klub Milan gerückt. Eine neue Ära, die in San Siro beginnt, und die Ankunft von Ruben Amorim als neuer Cheftrainer haben die Sichtweise des kroatischen Stars auf seine Zukunft völlig verändert. Derzeit arbeiten die Klubleitung und der neue Trainer intensiv daran, den verdienten Spieler für eine weitere Saison zu halten. Goal.com berichtete .

Laut Informationen von La Gazzetta dello Sport hat Ruben Amorim seine Tätigkeit bei Milan damit begonnen, die Angelegenheit um den Führungsspieler der Mannschaft zu klären. Der portugiesische Fachmann sprach persönlich telefonisch mit Luka Modric und erklärte ihm, wie wichtig seine Rolle im neuen Projekt sei. Amorim betrachtet den erfahrenen Spieler nicht nur als Ersatzoption, sondern als eine zentrale Säule bei der Gestaltung eines gesunden Klimas in der Kabine.

Neuer taktischer Ansatz und Modrics Rolle

Mit Amorims Ankunft werden auch erhebliche Veränderungen in Milans Spielstil erwartet. Anstelle des defensiven und vorsichtigen Fußballs aus der Ära von Max Allegri wird nun ein offensiver und fordernderes System eingeführt. Dies erfordert eine richtige Verteilung der körperlichen Belastung für Luka Modric, der auf die 40 zugeht. Der Trainer beabsichtigt nicht, den kroatischen Spielmacher in jedem Spiel 90 Minuten auf dem Platz zu halten, sondern möchte seine Fähigkeiten mit „chirurgischer Präzision" nutzen.

Es hat sich herausgestellt, dass Luka Modric anfangs etwas enttäuscht war, dass die Mannschaft sich nicht für die Champions League qualifizieren konnte, und bei einer Vertragsverlängerung zögerte. Doch Amorims Ambitionen und sein Plan, den Klub zur europäischen Elite zurückzuführen, haben beim Spieler neue Motivation geweckt. Laut GOAL.com sind derzeit alle Voraussetzungen vorhanden, damit die Parteien eine Einigung erzielen.

Familiärer Faktor und Vertragsklauseln

Nicht nur sportliche Ergebnisse, sondern auch das familiäre Umfeld beeinflussen die Entscheidung des Spielers, in Mailand zu bleiben. Luka Modrics Familie hat sich vollständig an das Leben in Norditalien gewöhnt. Insbesondere seine Tochter Ema spielt derzeit erfolgreich in Milans Mädchenakademie in der Kategorie U13. Es wird erwartet, dass dieser Faktor den Spieler dazu veranlasst, die Einjahresverlängerungsklausel in seinem Vertrag zu aktivieren.

In der neuen Saison strebt Milan nicht nur in der heimischen Meisterschaft, sondern auch in der Europa League nach dem Sieg. Ruben Amorim ist davon überzeugt, dass in einem so langen und anstrengenden Turnier die Ratschläge und die Feldsicht eines Spielers wie Luka Modric — der über große Erfahrung verfügt und mehrfach die Champions League gewonnen hat — für die jungen Spieler des Teams ein Vorbild sein werden. Derzeit werden die letzten Details des Vertrags geprüft.