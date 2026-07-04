Heutiger sicherer Tipp: Welche Nationalmannschaften kommen eine Runde weiter

Unsere 9 aufeinanderfolgenden Tipps in den Play-off-Spielen vom 1., 2. und 3. Juli waren korrekt. Jetzt sind die ersten beiden Achtelfinalspiele der WM 2026 an der Reihe — Kanada — Marokko und Paraguay — Frankreich .

Im Fußball gibt es keine 100%ige Garantie — der Ball ist rund, und VAR schreibt manchmal sein eigenes Drehbuch. Wenn man jedoch die aktuelle Form der Teams, das Niveau der Gegner und die Kadermöglichkeiten berücksichtigt, ist unsere Wahl heute klar: Marokko und Frankreich ziehen in die nächste Runde ein.

Kanada — Marokko: Afrikanische Erfahrung wird den Ausschlag geben

Kanada besiegte Südafrika im Sechzehntelfinale mit 1:0. Allerdings erzielte die Mannschaft das entscheidende Tor erst am Ende der Partie, und der nächste Gegner ist deutlich höher einzustufen.

Marokko hingegen schaltete die starke niederländische Mannschaft im Elfmeterschießen aus. Das Team spielte während des Turniers gegen anspruchsvollere Gegner und besticht durch defensive Disziplin, technische Spieler und schnelle Konter. Auch auf dem Wettmarkt gilt Marokko als klarer Favorit für den Einzug in die nächste Runde.

Kanadas hohes Pressing und intensiver Fußball könnten Marokko vor einige Probleme stellen. Doch eine Mannschaft mit Spielern wie Achraf Hakimi, Brahim Diaz und Ismael Saibari weiß, wie man mit Druck umgeht und offene Räume ausnutzt.

Unser Tipp: Marokko zieht in die nächste Runde ein.

Voraussichtliches Ergebnis: Kanada 1:2 Marokko

Konfidenzniveau: 72 Prozent

Paraguay — Frankreich: Keine Wiederholung der Sensation diesmal

Paraguay sorgte für eine große Sensation, indem es Deutschland im Elfmeterschießen des Sechzehntelfinales besiegte. Die Mannschaft agiert defensiv diszipliniert, scheut den Zweikampf nicht und ist bereit, das Spiel bis zum Elfmeterschießen zu tragen.

Frankreich bleibt jedoch bislang eines der überzeugendsten Teams des Turniers. Didier Deschamps' Schützlinge gewannen alle Gruppenspiele und besiegten Schweden im Sechzehntelfinale mit 3:0. Eine Angriffsreihe mit Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise wird eine sehr harte Prüfung für Paraguays Verteidigung.

Aurelien Tchouameni wird verletzungsbedingt fehlen und voraussichtlich von Manu Kone ersetzt. Doch die Tiefe von Frankreichs Bank ermöglicht es, diesen Verlust nahezu unmerklich zu kompensieren.

Paraguays Sieg gegen Deutschland ist nicht zu verniedlichen. Dennoch schafft die Mannschaft wenige gefährliche Angriffssituationen, und gegen Frankreich könnte reines Verteidigen nicht ausreichen. Auch der Wettmarkt stuft die Franzosen als absolute Favoriten ein.

Unser Tipp: Frankreich gewinnt in der regulären Spielzeit.

Voraussichtliches Ergebnis: Paraguay 0:2 Frankreich

Konfidenzniveau: 88 Prozent

Unsere verlässlichen Teams heute

Marokko — zieht ins Viertelfinale ein.

Frankreich — zieht ins Viertelfinale ein.

Die sicherste Wahl — beide Teams ziehen in die nächste Runde ein. Was die genauen Ergebnisse betrifft, erwarten wir einen 2:1-Sieg Marokkos und einen 2:0-Sieg Frankreichs.

Um also unsere Serie korrekter Tipps auf 11 zu verlängern, setzen wir heute auf Frankreich und Marokko.