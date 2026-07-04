Xiaomi stellt Smartphone-Serie Civi ein

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Xiaomi stellt Smartphone-Serie Civi ein

Der chinesische Technologiegigant Xiaomi hat beschlossen, seine eleganteste und designorientierteste Smartphone-Linie — die Civi-Serie — aufzugeben. Diese Information wurde vom angesehenen Tech-Insider Digital Chat Station bekannt gegeben. Ihm zufolge hat das Unternehmen die Entwicklung in dieser Richtung eingestellt, und es ist nicht zu erwarten, dass der Name Civi in zukünftigen Gerätegenerationen auftaucht. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Diese Entscheidung kam für viele Technikbegeisterte überraschend, da in den letzten Monaten verschiedene Gerüchte über das kommende Civi 6-Modell im Netz kursierten. Vermutungen zufolge sollte das neue Modell mit einer 200-Megapixel-Kamera, dem neuesten Snapdragon 8 Elite Prozessor und einer speziellen Taste für AI-Funktionen ausgestattet werden. Jüngste Informationen deuten jedoch darauf hin, dass dieses Projekt vollständig eingestellt wurde.

Verkaufszahlen und strategische Änderungen

Wie ixbt.com schreibt, wird als Hauptgrund für die Einstellung des Projekts die geringere als erwartete Verkaufsleistung der Vorgängermodelle angeführt. Die Xiaomi-Führung scheint es zu bevorzugen, Ressourcen in die profitableren und populäreren Haupt-Flaggschiffe sowie die Redmi-Serie zu lenken. Dies ist Teil der Strategie des Unternehmens, seine Position auf dem globalen Markt zu stärken.

Die Civi-Serie debütierte erstmals im Jahr 2021. Seitdem wurden Modelle wie Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro und in einigen Märkten als Xiaomi 15 Civi bekanntes Civi 5 Pro eingeführt. Diese Smartphones versuchten, insbesondere Jugendliche und Designliebhaber durch ihr schlankes Gehäuse, ihr geringes Gewicht und hochwertige Selfie-Kameras anzusprechen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan sind Xiaomi-Geräte, insbesondere die Modelle im Mittel- und Obersegment, sehr beliebt. Obwohl die Civi-Serie nicht offiziell in großem Umfang vertrieben wurde, bestellten viele Nutzer sie aufgrund des eleganten Designs aus dem Ausland. Es wird erwartet, dass dieses Segment nun von den kompakten Versionen der Xiaomi 15-Serie eingenommen wird.

Es ist anzumerken, dass Digital Chat Station, der diese Nachricht verbreitete, bereits zuvor viele technologische Neuigkeiten, darunter die technischen Daten der Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro Smartphones, korrekt vorhergesagt hat. Zudem enthüllte er als Erster Informationen darüber, dass das Realme GT 7 Pro Modell mit einem Samsung-Display ausgestattet wird.

Dieser Schritt der Marke Xiaomi zeigt, wie intensiv der Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt geworden ist. Es wird erwartet, dass das Unternehmen seine gesamte Aufmerksamkeit nun auf einzelne Flaggschiff-Linien richtet, die über erweiterte AI-Funktionen und eine höhere technische Perfektion verfügen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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