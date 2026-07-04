Manchester United kehrt zu Aurelien Tchouameni-Option zurück, um Mittelfeld zu verstärken

Englands Verein Manchester United setzt seine aktive Arbeit zur grundlegenden Erneuerung des Kaders, insbesondere zur Verstärkung der Mittelfeldlinie, während der Sommer-Transferperiode fort. Die Vereinsführung und das Trainerteam haben Real-Madrid-Star Aurelien Tchouameni und Bournemouths Talent Alex Scott als ihre Hauptziele ausgemacht. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Informationen von Sky Sports war Manchester United gezwungen, seine Transferstrategie zu überdenken, nachdem Mateus Fernandes für 85 Millionen Pfund zu Tottenham gewechselt war. Derzeit suchen die Vereinsverantwortlichen nach geeigneten Kandidaten für mehrere Positionen, aber das zentrale Mittelfeld bleibt die oberste Priorität.

Verhandlungen mit Real Madrid voraussichtlich kompliziert

Aurelien Tchouamenis Transfer wird für Manchester United nicht einfach. Obwohl Real Madrid plant, sein Mittelfeld umzubauen, möchte man den französischen Spieler nicht ohne Weiteres abgeben. Es ist erwähnenswert, dass der Madrider Klub offiziell bestätigte, keinen Vertrag mit Chelseas Enzo Fernandez abzuschließen. Zudem ist der spanische Riese zwar an Manchester-City-Kapitän Rodri interessiert, doch die Citizens haben fest beschlossen, ihren Anführer durch einen neuen Vertrag im Verein zu halten.

Falls der Transfer von Aurelien Tchouameni nicht zustande kommt, wird Manchester United seine gesamte Aufmerksamkeit auf Alex Scott richten. Obwohl Bournemouths junger Star nicht in Thomas Tuchels Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft 2026 aufgenommen wurde, hat er sich in der Premier League bewiesen. Bournemouth hat jedoch nicht die Absicht, seinen wertvollsten Aktivposten zu verkaufen und arbeitet an einem neuen Vertrag mit dem Spieler.

Weitere alternative Optionen und junge Talente

Manchester Uniteds Talentscouts beobachten auch die in Nordamerika stattfindende Weltmeisterschaft aufmerksam. Insbesondere Lille-Spieler und marokkanischer Nationalspieler Ayyoub Bouaddi ist in den Fokus des Vereinsinteresses gerückt. Das 18-jährige Talent zog mit seinen herausragenden Leistungen beim Turnier die Aufmerksamkeit vieler auf sich.

Laut Goal.com stehen auch folgende Spieler auf der erweiterten Transferliste des Vereins:

Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Sander Berge (Fulham)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Manchester United hält diese Spieler für geeignete Kandidaten, um die Mittelfeldprobleme langfristig zu lösen. Die Vereinsführung hat es sich zum Ziel gesetzt, den Kader vor der neuen Saison qualitativ zu erneuern, um in der Champions League und der englischen Premier League um vordere Plätze zu kämpfen.