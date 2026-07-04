Smartphone-Markt kehrt zur Ära der Giganten zurück: Redmi und Honor bereiten 7-Zoll-Displays vor

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Smartphone-Markt kehrt zur Ära der Giganten zurück: Redmi und Honor bereiten 7-Zoll-Displays vor

In der Welt der Smartphones beginnt ein neues Rennen um die Displaygrößen. Während 6,7- und 6,8-Zoll-Displays in den letzten Jahren zum Standard wurden, beginnen die Hersteller nun, noch größere Maße zu adaptieren. Berichten zufolge wollen mindestens zwei große Marken den Markt bald mit Geräten mit riesigen Displays überraschen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten gibt an.

Laut dem bekannten Insider Digital Chat Station arbeiten derzeit zwei Unternehmen — die Marken Redmi und Honor — gleichzeitig an Smartphones mit einem 7-Zoll-Bildschirm. Während solche Größen vor einigen Jahren typisch für Tablets waren, ermöglichen rahmenlose Technologien heute, sie in einem kompakteren Gehäuse unterzubringen.

Wettbewerb zwischen Redmi und Honor

Wie Gizmochina schreibt, wird die Marke Redmi nicht nur einen riesigen Bildschirm, sondern auch eine Hochleistungsplattform anbieten. Dies bedeutet, dass das neue Gerät nicht nur ein Budget-Phablet, sondern ein leistungsstarkes Gaming-Smartphone sein könnte. Es wird zudem berichtet, dass das Unternehmen ein Pro-Modell mit einem 6,59-Zoll-Display vorbereitet, wobei der Hauptfokus dennoch auf dem 7-Zoll-Giganten liegt.

Honor hingegen strebt in seinem neuen Modell eine noch fortschrittlichere technische Umsetzung an. Der Insider betont, dass das von Honor vorbereitete 7-Zoll-Smartphone eine Bildwiederholfrequenz von 185 Hz haben wird. Dieser Wert ist deutlich höher als bei den meisten derzeit auf dem Markt erhältlichen Flaggschiffen (üblicherweise 120 oder 144 Hz).

Markttrends und Erwartungen

Derzeit gibt es viele Smartphones mit 6,8- und 6,9-Zoll-Bildschirmen auf dem Markt. Beispielsweise haben sich die größten Modelle von Giganten wie Apple und Samsung diesen Werten angenähert. Daher ist der Schritt zur 7-Zoll-Marke keine technologische Überraschung, sondern eine logische Entwicklungsstufe. Dies wird insbesondere für Nutzer, die Videos schauen und mobiles Gaming lieben, ideal sein.

Auch auf dem usbekischen Markt nehmen die Marken Redmi und Honor eine starke Position ein. Sollten diese Geräte offiziell eingeführt werden, werden sie zweifellos großes Interesse bei lokalen Käufern wecken, die Gadgets mit großen Bildschirmen bevorzugen. Insbesondere die Kombination aus erschwinglichen Preisen und hohen technischen Spezifikationen könnte den Erfolg dieser Modelle sichern.

Es ist anzumerken, dass der Insider Digital Chat Station bereits für viele präzise Prognosen bekannt ist. Insbesondere berichtete er als einer der Ersten über die Spezifikationen der Modelle Xiaomi 15 und Xiaomi 15 Pro sowie darüber, dass das Realme GT 7 Pro Smartphone mit einem Samsung-Display ausgestattet wird. Dies bestätigt erneut die Glaubwürdigkeit der Informationen über die neuen 7-Zoll-Smartphones.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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