China festigt weiterhin seine Position auf dem globalen Markt für Satelliten-Internet. Vom Raumfahrtzentrum Taiyuan des Landes startete erfolgreich die neueste Trägerrakete Long March 6A, die 13 neue Satelliten der Qianfan-Konstellation in die Umlaufbahn brachte. Dieses Projekt wird als Hauptkonkurrent zum Starlink-System von Elon Musk angesehen. Ixbt.com berichtete .

Diese Mission war der historische 655. Flug für Raketen der Long March (Changzheng)-Familie. Laut ixbt.com wurden alle Geräte präzise in ihre vorgesehenen Umlaufbahnen platziert. Das Qianfan-Projekt wird von Shanghai Yuanxin Satellite Technology entwickelt und zielt auf den Aufbau eines breitbandigen Internet-Netzwerks in niedriger Umlaufbahn ab.

Das im Rahmen dieses Projekts aufgebaute Netzwerk wird nicht nur hochgeschwindigkeits-Internet, sondern auch niedrige Latenzzeiten und zukünftige 6G-Kommunikationsstandards unterstützen. Dies sichert Chinas technologische Unabhängigkeit und erhöht sein Potenzial zur Bereitstellung digitaler Dienste weltweit.

Schritt für Schritt zur globalen Abdeckung

Der Ausbau des Qianfan-Systems besteht aus mehreren wichtigen Phasen, wobei derzeit die erste Phase umgesetzt wird:

In der ersten Phase wird eine regionale Abdeckung mit 648 Satelliten gewährleistet.

In der zweiten Phase wird die Anzahl der Geräte auf 1.296 erhöht, um ein globales Netzwerk zu bilden.

Gemäß den endgültigen Plänen wird die Anzahl der Geräte im Weltraum 15.000 übersteigen und verschiedene Satellitendienste anbieten.

Die in der Mission verwendete Long March 6A-Rakete gehört zu Chinas neuer Generation von mittelschweren Trägerraketen. Sie nutzt eine Kombination aus einer flüssigkeitsbetriebenen ersten Stufe und Feststoffboostern. Diese Rakete hat die Kapazität, bis zu 6,5 Tonnen Nutzlast in eine sonnensynchrone Umlaufbahn in 500 Kilometern Höhe zu bringen.

Es ist erwähnenswert, dass die vorherige Charge der Qianfan-Konstellation am 5. Juni dieses Jahres gestartet wurde, wobei 12 Geräte in die Umlaufbahn geschickt wurden. Nach dem neuen Start überstieg die Gesamtzahl der Satelliten in der Gruppe 190. Dieses Tempo zeigt, wie ernst Chinas Ambitionen in der Weltraumerschließung und Satellitenkommunikation sind.

Die Entwicklung solcher Projekte ist auch für Usbekistan von großer Bedeutung. Die Verbreitung von Systemen wie Starlink und der zunehmende Wettbewerb könnten künftig den Zugang zu erschwinglichen und hochwertigen Internetdiensten in abgelegenen Gebieten erweitern. Das Eintreten chinesischer Technologien auf den Weltmarkt erhöht die Auswahlmöglichkeiten für Verbraucher.