WM 2026: Heute Nacht finden zwei wichtige Achtelfinals statt

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WM 2026: Heute Nacht finden zwei wichtige Achtelfinals statt

Die Aufregung der K.o.-Phase bei der Weltmeisterschaft geht weiter. Heute Nacht finden die Begegnungen KanadaMarokko und Paraguay — Frankreich statt, und zwei weitere Viertelfinalisten werden ermittelt.

In beiden Partien gibt es Favoriten, doch die bisherigen Ergebnisse dieser WM haben gezeigt, dass in der K.o.-Phase jede Sensation möglich ist.

Kanada — Marokko: Kampf um eine historische Chance

In der ersten Begegnung des Tages treffen die Nationalmannschaften von Kanada und Marokko aufeinander.

Die Begegnung am 4. Juli um 22:00 Uhr beginnt.

Kanada besiegte in der ersten K.o.-Runde Südafrika mit 1:0 und zog in die nächste Runde ein. Marokko lieferte sich ein hartes Spiel gegen die Niederlande und siegte im Elfmeterschießen.

Beide Teams zeichnen sich durch physische Stärke, schnelle Angriffe und eine disziplinierte Verteidigung aus. Daher kann in diesem Duell ein einziger Fehler entscheidend sein.

Paraguay — Frankreich: Geht die Sensation weiter?

Im zweiten Duell der Nacht tritt Paraguay gegen einen der aktuellen Favoriten, Frankreich, an.

Die Begegnung in der Nacht zum 5. Juli um 02:00 Uhr startet.

Frankreich besiegte im Achtelfinale Schweden souverän mit 3:0. Paraguay schied Deutschland im Elfmeterschießen aus und sorgte für eine der größten Sensationen der WM.

Nun werden die Südamerikaner versuchen, einen weiteren europäischen Riesen zu stoppen. Frankreich strebt trotz der Verletzung von Tchouaméni mit einem starken Kader und hohem Tempo den Einzug ins Viertelfinale an.

Heutiges Begegnungen-Schema

  • 22:00 — Kanada — Marokko

  • 02:00 — Paraguay — Frankreich

Die Hauptfrage des Abends ist einfach: Werden die Favoriten ihre Aufgabe erfüllen oder hält die WM 2026 bereits die nächste Sensation bereit?

KanadaMarokkoParaguayFrankreichTchouaméni
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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