Real Madrid verstärkt die rechte Verteidigung: Denzel Dumfries wechselt nach Madrid

Der spanische Klub Real Madrid hat seinen nächsten spektakulären Transfer des Sommerfensters vollzogen. Die Madrilenen gaben offiziell die Verpflichtung von Inter-Verteidiger Denzel Dumfries bekannt. Dieser Transfer ist Teil der Strategie des Klubs, die Abwehrreihe, insbesondere die rechte Seite, weiter zu stärken. Darüber berichtet Goal.com und meldet dies.

Laut Goal.com und dem Pressedienst des Klubs hat Real Madrid die für den niederländischen Fußballspieler festgelegte Ablösesumme von 20 Millionen Euro gezahlt. Die Vereinbarung mit dem 30-jährigen Spieler läuft über vier Jahre, bis zum 30. Juni 2030. Durch diesen Transfer möchte Cheftrainer Jose Mourinho den Konkurrenzkampf im Kader verschärfen.

Neue Konkurrenz in der Abwehrreihe

Mit seinem Wechsel nach Madrid wird Denzel Dumfries zu einem ernsthaften Konkurrenten für Trent Alexander-Arnold. Nachdem Dani Carvajals Vertrag ausgelaufen war und er den Klub verlassen hatte, war Trent Alexander-Arnold der einzige verbliebene rechte Verteidiger. Nun eröffnet die Ankunft des erfahrenen Dumfries dem Trainerstab vielfältige Möglichkeiten für Rotation und taktische Anpassungen.

Die Inter-Führung entschied sich angesichts des auslaufenden Vertrags des Spielers für einen Verkauf. Laut The Athletic entspricht der niederländische Verteidiger mit seiner Erfahrung und körperlichen Verfassung voll und ganz den Anforderungen des Madrider Klubs. Sein Transfer wird auch als finanziell vorteilhaftes Geschäft für Real Madrid bewertet.

Fünf erfolgreiche Jahre bei Inter

Während seiner fünf Spielzeiten in der italienischen Hauptstadt konnte sich Denzel Dumfries als einer der konstantesten Außenverteidiger Europas etablieren. Er absolvierte insgesamt 207 Einsätze für die Nerazzurri, erzielte 27 Tore und gab 28 Vorlagen. Mit seiner Hilfe gewann Inter zweimal die Serie-A-Meisterschaft.

Über 200 Einsätze für Inter;

Zweifacher italienischer Meister;

Stammspieler der niederländischen Nationalmannschaft;

Aktiv sowohl in der Verteidigung als auch im Angriff auf der rechten Seite.

Obwohl er in der vergangenen Saison aufgrund einer Knöcheloperation etwas Spielpraxis verlor, kam Dumfries in 28 Spielen zum Einsatz und erzielte 5 Tore. Seine physische Stärke und seine Fähigkeit, sich in Angriffe einzuschalten, werden voraussichtlich gut zum schnellen Spielstil von Real Madrid passen. Die Fans warten nun gespannt darauf, wer in der neuen Saison den Stammplatz auf der rechten Seite einnehmen wird.