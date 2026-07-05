Kylian Mbappé feierte den Sieg gegen Paraguay aufprovokant

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Kylian Mbappé feierte den Sieg gegen Paraguay aufprovokant

Frankreichs Stürmer Kylian Mbappé verbarg seine Emotionen nicht nach dem Sieg über Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026.

Nach dem Schlusspfiff feierte der französische Kapitän demonstrativ vor den Spielern des Gegners und gab damit eine eigene Antwort auf die Spannungen während der Partie.

Mbappé blickte in Richtung eines gegnerischen Spielers

Nach dem Ende der Begegnung ging Mbappé an einem Spieler der paraguayischen Nationalmannschaft vorbei.

Dabei drehte er sich plötzlich zum Gegner um und breitete die Arme weit aus. Danach ballte er als Symbol des Sieges die Faust und zeigte seine Emotionen offen.

Diese Geste zeigte, dass die Spannung auf dem Platz auch nach dem Schlusspfiff nicht vollständig beendet war.

Hartes Spiel brachte die Franzosen auf die Palme

Mbappés Reaktion war kein Zufall. Während der Partie hatten die paraguayischen Spieler sehr hart und ruppig agiert und die Franzosen ständig zu provozieren versucht.

Die französischen Spieler hatten mehrfach Unmut über die harten Aktionen des Gegners geäußert. Dennoch ließ sich die Mannschaft nicht auf Provokationen ein und kämpfte weiter um das Ergebnis.

Frankreich gewann mit minimalem Ergebnis

Frankreich besiegte Paraguay mit 1:0 und sicherte sich das Ticket für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Das einzige Tor der Partie erzielte Kylian Mbappé per Elfmeter. Der französische Kapitän war nicht nur der Torschütze des entscheidenden Treffers, sondern stand mit seiner Geste nach dem Schlusspfiff auch im Mittelpunkt der Fan-Diskussion.

Was denken Sie: War Mbappés Geste gerechtfertigt oder hat er sich seinen Emotionen zu sehr hingegeben?

Kylian MbappéFrankreichParaguayWeltmeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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