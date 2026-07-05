Ronaldo Schickte Eine Videobotschaft an Ein Kind, Das Beim Erdbeben Seine Familie Verlor

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Ronaldo Schickte Eine Videobotschaft an Ein Kind, Das Beim Erdbeben Seine Familie Verlor

Portugals Nationalmannschaftskapitän Cristiano Ronaldo schickte eine herzliche Videobotschaft an den 11-jährigen Andres Meles, der bei dem Erdbeben in Venezuela schwer verletzt wurde, und erfüllte ihm seinen Traum. Darüber berichtete die Sport-Publikation.

Berichten zufolge verlor Andres infolge des starken Erdbebens ein Bein, und seine Familienmitglieder kamen unter den Trümmern ums Leben. Rettungskräfte konnten den Jungen in kritischem Zustand aus den Trümmern bergen.

Andres, der im Krankenhaus behandelt wurde, hatte einen größten Wunsch: einen Panini-Aufkleber mit seinem Lieblingsfußballer Cristiano Ronaldo zu besitzen. Nachdem diese Geschichte in den sozialen Netzwerken weit verbreitet wurde, blieb Ronaldo der Bitte des Jungen nicht gleichgültig.

Der Fußballstar nahm eine besondere Videobotschaft für Andres auf und schickte ihm auch einen Aufkleber. Im Video wünschte Ronaldo dem Jungen eine schnelle Genesung und sagte, dass er ihn in Zukunft persönlich zu einem seiner Spiele einladen werde.

"Ich schicke dir durch dieses Video eine herzliche Umarmung. Nach deiner Genesung möchte ich dich zu einem meiner Spiele einladen. Ich würde mich freuen, dich zu treffen", sagte Ronaldo.

Andres, der das unerwartete Geschenk erhielt, konnte seine Freude nicht verbergen und sagte, es sei eines der unvergesslichsten Ereignisse in seinem Leben.

Nach seiner Rettung äußerte Andres noch einen weiteren Wunsch. Er sagte, er träume davon, einen Cristiano-Ronaldo-Aufkleber in sein Album zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 einzukleben.

Cristiano RonaldoPortugalVenezuelaPaniniFIFA
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Charos
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