Die Begeisterung um künstliche Intelligenz (AI) auf dem globalen Technologiemarkt hat die Investorentätigkeit auf ein beispielloses Niveau gehoben. Infolgedessen wurden im bisherigen Verlauf des Jahres 2024 weltweit fast 90 neue „Unicorns“ registriert — private Startups mit einem Marktwert von über 1 Milliarde Dollar. Dieser Indikator zeigt, dass sich das technologische Ökosystem nicht nur erholt, sondern durch neue Richtungen expandiert. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet sagt.

Laut TechCrunch, basierend auf Daten von Crunchbase und PitchBook, spezialisiert sich die Mehrheit der neuen Unicorns auf den Bereich AI. Jedoch ziehen auch Unternehmen, die hochtechnologische Lösungen in traditionellen Sektoren wie Cybersicherheit, Gesundheitswesen und sogar industrieller Fertigung anbieten, die Aufmerksamkeit der Investoren auf sich. Dieser Trend ist auch für usbekische Fachleute wichtig, da die Richtung des globalen Kapitals die künftige Gestalt der digitalen Wirtschaft bestimmt.

Führer in AI und Cybersicherheit

In der Liste der neuen Unicorns sticht das Unternehmen MainFunc besonders hervor. Dieses 2023 gegründete Startup bietet einen AI-Arbeitsbereich namens Genspark an. In der letzten Investitionsrunde sammelte es 485 Millionen Dollar ein und steigerte seinen Wert auf 2,6 Milliarden Dollar. Die Präsenz von Giganten wie LG Technology Ventures und AWS unter den Investoren belegt das vielversprechende Potenzial des Projekts.

Im Bereich der Cybersicherheit hat das Startup Socket die 1-Milliarden-Dollar-Marke geknackt. Das 2020 gegründete Unternehmen befasst sich mit dem Schutz vor bösartigen Angriffen in der Software-Lieferkette. Unterstützt von renommierten Venture-Fonds wie Andreessen Horowitz beweist Socket, dass Cybersicherheit heute für jedes Unternehmen eine Prioritätsaufgabe geworden ist.

Technologischer Durchbruch in Medizin und Industrie

Im Bereich der Medizintechnik (MedTech) verzeichnete das Unternehmen MiRus eines der höchsten Ergebnisse. Dieses Startup, das kardiovaskuläre und orthopädische Geräte herstellt, wird mit 4,41 Milliarden Dollar bewertet. Eine große Investition von Boston Scientific zeigt die hohe Nachfrage nach medizinischen Innovationen.

Zudem ist im Industriesektor das Startup SendCutSend bemerkenswert. Es bietet einen Service für das Zuschneiden von Industrieteilen auf Bestellung an und erreichte einen Wert von 1 Milliarde Dollar. Solche Projekte zeigen, dass digitale Technologien die Effizienz nicht nur in der virtuellen Welt, sondern auch in der realen Produktion drastisch steigern.

In der diesjährigen Unicorn-Liste finden sich zudem folgende Unternehmen:

EXA ($1,95 Mrd.) — eine spezialisierte Suchmaschine für AI-Agenten;

($1,95 Mrd.) — eine spezialisierte Suchmaschine für AI-Agenten; Vi Labs ($1,64 Mrd.) — eine AI-Plattform für medizinische Einrichtungen;

($1,64 Mrd.) — eine AI-Plattform für medizinische Einrichtungen; Farther ($1,25 Mrd.) — eine digitale Plattform für Vermögensverwaltung;

($1,25 Mrd.) — eine digitale Plattform für Vermögensverwaltung; Radar ($1 Mrd.) — ein Bestandsverwaltungssystem.

Experten zufolge zeigt die Zunahme solcher Startups, dass der „AI-Boom“ in der Weltwirtschaft seinen Höhepunkt noch nicht erreicht hat. Für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan hilft die Beobachtung dieser Trends zu verstehen, welche Richtungen bei der Gestaltung des lokalen Startup-Ökosystems stärker betont werden sollten. Dass Konzerne wie NVIDIA und Microsoft aktiv neue Startups finanzieren, bedeutet, dass sich die technologische Landschaft in den kommenden Jahren noch weiter verändern wird.