WM 2026: Heute Nacht zwei große Achtelfinalspiele

Bei der Weltmeisterschaft 2026 gehen die entscheidenden Spiele weiter. Heute Nacht und morgen früh erwarten die Fans zwei spannende Begegnungen — Brasilien trifft auf Norwegen, während Mexiko auf England stößt.

In beiden Partien scheidet die Verlierermannschaft aus dem Turnier aus. Es gibt also keinen Weg zurück auf dem Platz.

Brasilien gegen ein von Haaland angeführtes Norwegen

Im ersten Spiel des Abendprogramms messen sich die Nationalmannschaften von Brasilien und Norwegen.

Brasilien geht als einer der Turnierfavoriten ins Rennen, während Norwegen unter der Führung von Erling Haaland versucht, eine Sensation zu landen. Die physische Kraft und die Luftüberlegenheit der Skandinavier könnten die größte Gefahr für die Brasilianer darstellen.

Das Spiel am 6. Juli um 01:00 Uhr nach Taschkenter Zeit beginnt.

England erwartet ein ernsthafter Test gegen Mexiko

In der zweiten Partie am Morgen kämpfen die Nationalmannschaften von Mexiko und England um den Einzug ins Viertelfinale.

England gilt hinsichtlich Kader und Qualität als Favorit. Doch Mexiko kann mit seiner bei Weltmeisterschaften bewiesenen Kampfbereitschaft, schnellen Angriffen und der starken Unterstützung der Fans jedem Gegner Probleme bereiten.

Diese Begegnung am 6. Juli um 05:00 Uhr nach Taschkenter Zeit beginnt.

Heutiger Spielplan

WM 2026, K.o.-Phase:

01:00 — Brasilien – Norwegen

05:00 — Mexiko – England

An einem Abend vier starke Nationalmannschaften, Starspieler und zwei Viertelfinal-Tickets. Schlafen kann man später nachholen — solche Spiele gibt es nicht jeden Tag.