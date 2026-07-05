Paraguays Cheftrainer: „Wir haben Spieler, die die Prüfungen des Lebens bestanden haben“

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Paraguays Cheftrainer: „Wir haben Spieler, die die Prüfungen des Lebens bestanden haben“

Gustavo Alfaro, Cheftrainer der paraguayischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach der Niederlage gegen Frankreich im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 bewegend über seine Spieler.

Laut dem Fachmann haben die paraguayischen Spieler auf dem Platz nicht nur gegen Weltstars gekämpft, sondern auch gegen schwere Prüfungen in ihrem eigenen Leben.

Frankreich verfügte über Weltstars

Alfaro betonte die Stärke des Gegners, während er seine Spieler auf das entscheidende Spiel vorbereitete.

Er erinnerte daran, dass es in Frankreichs Kader Spieler gebe, die um den „Goldenen Ball“ kämpfen, und Stars, die danach streben, die besten Torschützen der WM-Geschichte zu werden.

Der Trainer betonte jedoch, dass die Lebensgeschichten seiner Spieler denen jedes Fußballstars in nichts nachstehen.

„Sie haben schwere Prüfungen durchgemacht“

Nach Alfaros Worten gibt es im paraguayischen Kader Spieler, die in ihrer Kindheit große Schwierigkeiten erlebten und sogar ohne ihren Vater aufwuchsen.

Der Fachmann verbarg nicht, dass er auf den Weg seiner Spieler stolz ist.

„Wir haben Spieler, die im Leben sehr schwere Prüfungen durchgemacht haben“, sagte Alfaro.

Gallardo spielte gegen Deutschland und Frankreich

Der Trainer führte die Karriere des Mittelfeldspielers Matías Gallardo als Beispiel an.

„Früher konnte Gallardo nicht einmal für River Plate spielen. Jetzt stand er gegen Deutschland und Frankreich auf dem Platz“, sagte Alfaro.

Seiner Meinung nach ist dies einer der deutlichsten Beweise für den Fleiß und die Unbeugsamkeit des Spielers.

Musste Kleidung für seine Tochter verkaufen

Alfaro sprach auch über den schweren Lebensweg des paraguayischen Torwarts Orlando Hill.

Seiner Aussage nach war Hill einst gezwungen, Kleidung zu verkaufen, um das Leben seiner Tochter zu retten.

„Jetzt möchte jede Mannschaft der Welt so einen Torwart in ihrem Kader haben“, sagte der Trainer.

Hill parierte im Spiel gegen Frankreich mehrere gefährliche Schüsse und bewahrte sein Team mehrfach vor einem unvermeidlichen Gegentor.

Paraguay scheidet aus der WM aus

Paraguay verlor das Achtelfinalspiel gegen Frankreich mit 0:1.

Das einzige Tor der Partie erzielte Kylian Mbappé per Strafstoß. Damit endete Paraguays Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2026.

Aber Alfaros Worten zufolge liegt der wahre Sieg dieser Mannschaft nicht nur im Ergebnis. Sie haben schwere Lebensprüfungen überwunden und sich bis auf das Spielfeld der Weltmeisterschaft vorgekämpft.

ParaguayGustavo AlfaroFrankreichMatias GalarzaRiver Plate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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