Gavi, das talentierte Mittelfeldtalent der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, hat auf die Kritik an Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo reagiert. Nach Ansicht des jungen Stars irren sich jene, die den legendären Stürmer vorschnell abschreiben wollen, da er auf dem Platz nach wie vor eine große Gefahr darstellt. Dies berichtet Goal.com bericht et.

Bei einer Pressekonferenz vor dem Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Portugal in der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft äußerte sich Gavi warmherzig über den Leitwolf der Gegner. In einem Interview mit Mundo Deportivo wies er Gerüchte zurück, der 41-jährige Stürmer wirke sich negativ auf das Spiel seiner Mannschaft aus.

«Solche Dinge höre ich immer wieder, aber sie werden nur von Fans oder Leuten gesagt, die nicht in seiner Mannschaft sind. Diejenigen, die mit Cristiano Ronaldo in einer Mannschaft spielen, haben grenzenlosen Respekt vor ihm. Er ist zweifellos einer der größten Fußballspieler der Geschichte und in der Lage, das Schicksal eines Spiels in jedem Moment zu verändern», sagt Gavi.

Das Iberische Derby und der Kampf im Zentrum

Die Begegnung zwischen Spanien und Portugal gehört zu den meist erwarteten Ereignissen des Turniers. Gavi ist sich bewusst, dass die Mannschaft von Luis de la Fuente im zentralen Bereich die Oberhand gewinnen muss, um das Viertelfinale zu erreichen. Er hob die Stärken des Gegners besonders hervor.

«Wir müssen zugeben, dass Portugal der stärkste Gegner ist, dem wir bisher begegnet sind. Sie haben einen fantastischen Kader und technisch versierte Spieler. Wir müssen dem Plan des Trainers folgen und Mannschaftssolidarität zeigen. Ihr Mittelfeld ist sehr stark, aber auch unser Kader ist breit und reich an qualitativen Spielern», fügte der Barcelona-Vertreter hinzu.

Gavi über seinen Stil und Kritik

Interessanterweise steht Gavi ebenso wie Cristiano Ronaldo häufig im Zentrum der Kritik. Sein aggressiver und kompromissloser Spielstil löst bei vielen neutralen Fans gemischte Reaktionen aus. Doch der 21-jährige Fußballspieler hat nicht vor, seinen kampfbereiten Charakter aufzugeben.

«Viele erwarten vielleicht, dass ich Fehler mache, weil ich auf dem Platz bis zum Ende kämpfe, und das gefällt nicht jedem. Ich halte mich für einen rundum ausgereiften Fußballer. Mein größter Vorteil ist mein Mut und meine Wettbewerbsfähigkeit auf dem Platz. Ich werde mich nie verändern», stellte der Mittelfeldspieler klar.

Laut Goal.com wird diese Begegnung die ernsthafteste Prüfung für beide Teams im Turnier. Das Fortbestehen des Ronaldo-Faktors und Gavis Aktivität im Zentrum werden das Spielergebnis voraussichtlich direkt beeinflussen.