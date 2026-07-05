Jamie Carragher: Harry Kane verdient den Ballon d'Or, aber Messi oder Mbappe werden ihn gewinnen

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Jamie Carragher: Harry Kane verdient den Ballon d'Or, aber Messi oder Mbappe werden ihn gewinnen

Der ehemalige Liverpool-Verteidiger und bekannte Fußballexperte Jamie Carragher hat die aktuelle Form des englischen Nationalkapitäns Harry Kane hoch gelobt. Seiner Meinung nach ist Kane aufgrund seiner torgefährlichen Spiele ein würdiger Kandidat für den Ballon d'Or 2026, doch die Ergebnisse bei großen Turnieren könnten über den Verbleib der Trophäe entscheiden. Carragher merkte an, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die prestigeträchtige Auszeichnung erneut an Stars wie Lionel Messi oder Kylian Mbappe geht. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Artikel für The Telegraph schrieb Carragher, dass es basierend auf den Ergebnissen der letzten 12 Monate gerecht wäre, Harry Kane zum besten Fußballer der Welt zu ernennen. Die Traditionen der Fußballwelt zeigen jedoch, dass in Weltcup-Jahren der Erfolg mit der Nationalmannschaft im Vordergrund steht und nicht die individuellen Statistiken. Dies könnte das Haupthindernis für den Bayern-Stürmer sein.

Der Weltcup-Faktor und die Favoriten

Nach Ansicht des Experten würde Lionel Messi die Auszeichnung zum achten oder neunten Mal gewinnen, falls die argentinische Nationalmannschaft ihren Titel verteidigen kann. Sollte Frankreich gewinnen, würde Kylian Mbappe zum Hauptanwärter werden. Selbst wenn er in seinem Verein schwierige Zeiten durchmacht, könnten Mbappes Heldentaten bei großen Turnieren mit der Nationalmannschaft alle Mängel wettmachen.

Ausgehend vom aktuellen Zustand der englischen Nationalmannschaft blickt Carragher skeptisch auf die Meisterschaftschancen der "Three Lions". Seinen Worten zufolge könnte auch Kanes Bayern-Teamkollege Michael Olise in Zukunft zu den starken Kandidaten gehören, doch die Aufmerksamkeit wird weiterhin auf die Fußballlegenden und die Anführer der Weltclubs gerichtet sein.

Kanes Platz in der Geschichte Englands

Über Harry Kanes Können sprach Carragher und betonte, dass man ihn bereits in eine Reihe mit Legenden wie Alan Shearer, Gary Lineker und Wayne Rooney stellen könne. Kanes konstante Torquote über Jahre hinweg und seine Fähigkeit, seinen Spielstil an die Anforderungen des modernen Fußballs anzupassen, heben ihn von anderen Stürmern ab. Der Experte glaubt, dass Kane in den Diskussionen mit diesen großen Namen bereits gesiegt hat.

Dennoch bleibt Kanes Status als größter Fußballer in der Geschichte Englands in hohem Maße von den mit der Nationalmannschaft gewonnenen Titeln abhängig. Carragher kommt zu dem Schluss, dass, egal wie beeindruckend die Tore und Rekorde auf Vereinsebene sind, Siege in den Finals der Champions League und der Weltmeisterschaft für Auszeichnungen wie den Ballon d'Or entscheidend sind.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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