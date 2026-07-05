Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft

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Jürgen Klopp wird neuer Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft

Eine neue Ära beginnt für die deutsche Nationalmannschaft. Der renommierte Fachmann Jürgen Klopp wurde zum Bundestrainer ernannt.

Dies wurde von dem bekannten Insider Fabrizio Romano auf seiner X-Seite in den sozialen Medien gemeldet.

Die Entscheidung über die Ernennung ist endgültig

Laut Romano werden derzeit die Bedingungen für einen langfristigen Vertrag mit Klopp sowie seinen Abschied aus dem Red-Bull-System verhandelt.

Gleichzeitig wird betont, dass die Ernennung des 59-jährigen Fachmanns zum Bundestrainer der deutschen Nationalmannschaft beschlossen ist.

Klopp verabschiedet sich von Red Bull

Jürgen Klopp war seit 2025 als Direktor für internationale Fußballbeziehungen im Red-Bull-System tätig.

Sein aktueller Vertrag mit dem Unternehmen läuft bis 2029. Nun verhandeln die Parteien über die Bedingungen für eine vorzeitige Beendigung dieser Partnerschaft.

Erfolgreiche Zeit beim FC Liverpool

Bevor er zu Red Bull wechselte, trainierte Klopp von 2015 bis 2024 den FC Liverpool.

Der deutsche Fachmann erzielte große Erfolge beim englischen Club und führte die Mannschaft an die Spitze des europäischen und englischen Fußballs. Sein emotionaler Stil, sein auf hohem Pressing basierender Fußball und sein Geschick im Umgang mit Spielern brachten ihm großen Respekt unter den Fans ein.

Klopp übernimmt Nagelsmanns Platz

Am 3. Juli gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Julian Nagelsmann vorzeitig beendet wurde.

Bereits zu diesem Zeitpunkt wurde bekannt, dass der Verband Verhandlungen mit Jürgen Klopp aufgenommen hatte. Nun ist der Name des neuen Bundestrainers praktisch bestätigt.

Die deutschen Fans können unter Klopp einen aggressiveren, intensiveren und emotionaleren Fußball von der Nationalmannschaft erwarten. Die wichtigste Frage lautet nun: Kann er die Nationalmannschaft wieder zu einer Mannschaft machen, die um große Titel kämpft?

Jürgen KloppLiverpoolRed BullJulian NagelsmannFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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