Zlatan Ibrahimovic: „Gegen Paraguay hätte ich vier rote Karten kassiert"

Zlatan Ibrahimovic, einer der strahlendsten und offensten Stars der Fußballwelt, teilte seine scharfen Meinungen nach der WM-Partie zwischen Frankreich und Paraguay. Der schwedische Ex-Stürmer ging auf die rauen Aktionen und Provokationen der Südamerikaner auf dem Platz ein und lobte die Coolness der französischen Spieler. Goal.com berichtete darüber.

Obwohl die französische Nationalmannschaft einen 1:0-Sieg über Paraguay feierte und sich das Ticket für das Viertelfinale sicherte, blieb die Partie eher durch physische Zweikämpfe und „schmutziges Spiel“ als durch technische Finesse in Erinnerung. Ein von Kylian Mbappe in der 70. Minute verwandelter Elfmeter entschied das Schicksal der Begegnung. Doch während des gesamten Spiels standen die Schützlinge von Didier Deschamps unter dem unerbittlichen Druck und den Provokationen des Gegners.

Ibrahimovics unerwartetes Geständnis

In einem Interview mit Fox Sports räumte Ibrahimovic ein, dass er seine Emotionen in einer solchen Situation nicht unter Kontrolle gehalten hätte, wäre er auf dem Platz gestanden. Laut Goal.com kritisierte der legendäre Stürmer die Spielweise Paraguays und betonte, dass sein Charakter solche Provokationen nicht hinnehmen würde.

„Heute war für sie eine völlig andere Herausforderung. Die Hauptaufgabe bestand darin, nicht auf Provokationen hereinzufallen, ruhig zu bleiben und das Gleichgewicht nicht zu verlieren. Man durfte sich nicht von den Tricks des Gegners täuschen lassen. Ich hätte in diesem Spiel mindestens vier rote Karten kassiert! Vielleicht hätte ich jemanden ins Krankenhaus geschickt... Ich liebe es, echten Fußball zu spielen, ich mag es nicht, wenn mir jemand absichtlich auf die Nerven geht“, betonte Zlatan Ibrahimovic.

Laut Statistik beging die paraguayische Nationalmannschaft während des Spiels 13 Fouls und zielte hauptsächlich auf die französischen Angreifer ab. Interessanterweise beendeten die Südamerikaner das Spiel ohne eine einzige gelbe Karte, während die französischen Vertreter dreimal verwarnt wurden. Diese Situation warf auch viele Fragen hinsichtlich der Schiedsgerichtsführung auf.

Championhafte Gelassenheit

Nach Ibrahimovics Meinung belegt die von der französischen Nationalmannschaft gezeigte Gelassenheit, dass sie eines Titels würdig sind. Er würdigte besonders, dass die Vertreter der Les Bleus ihre Arbeit auf professionellem Niveau erledigten, anstatt sich in Streitereien mit dem Gegner zu verwickeln.

„Frankreich zeigte Gelassenheit, sie ließen sich nicht aus der Ruhe bringen. Sie taten, was getan werden musste. Sie lächelten dem Gegner einfach ins Gesicht. Das ist die beste Antwort — lächeln, ein Tor schießen, gewinnen und mit den Fans feiern. So sollte man antworten“, fügte der Ex-Stürmer hinzu.

Dieser Sieg sicherte Frankreich nicht nur den Einzug in die nächste Runde, sondern auch einen psychologischen Vorteil. Eine solche Anerkennung von erfahrenen Spielern wie Zlatan steigert zweifellos das Ansehen der Mannschaft im Turnier. Frankreich bereitet sich nun im Viertelfinale auf noch härtere Prüfungen vor.