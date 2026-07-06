Großer Skandal bei der WM 2026: Plan zum Sturz von Infantino

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Großer Skandal bei der WM 2026: Plan zum Sturz von Infantino

Während die K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft in die heiße Phase geht, erschüttern die „großen Spiele“ hinter den Kulissen die Fußballwelt mehr als das Geschehen auf dem Platz. Im Mittelpunkt stehen der Stürmer der US-Nationalmannschaft Folarin Balogun und FIFA-Präsident Gianni Infantino!

Wir erklären den Ablauf der Ereignisse, die zu diesem großen Skandal führten, in einfacher und fanfreundlicher Sprache.

Was ist das Problem? Die „Rote Karte“, die den Markt erschütterte

Die US-Nationalmannschaft traf im Achtelfinale der WM 2026 auf Bosnien und Herzegowina, wobei Stürmer Folarin Balogun die Rote Karte sah und vom Platz gestellt wurde. Nach den Fußballregeln war er automatisch für das nächste Spiel – das Viertelfinale gegen Belgien – gesperrt.

Doch unerwartet traf die FIFA eine unglaubliche Entscheidung: Baloguns Sperre wurde um ein Jahr verschoben! Das bedeutete, dass er im wichtigen Spiel gegen Belgien problemlos auflaufen konnte.

Die Einmischung des Weißen Hauses und der Donald-Trump-Faktor

Warum hat die FIFA eine so riskante und ungerechte Entscheidung getroffen? Insider-Berichte deuten darauf hin, dass die große Politik hinter der Situation steckt.

  • Der Journalist Ben Jacobs berichtet, dass die US-Regierung (das Weiße Haus) sich direkt an FIFA-Präsident Gianni Infantino gewandt hat, um ihren Spieler zu retten.

  • Ein weiterer bekannter Journalist, Romain Molina, nannte es offen: „Eine Entscheidung, die getroffen wurde, um Donald Trump zu gefallen“ Dass die Regeln mit Füßen getreten wurden, nur damit der Star des Gastgeberlandes in der wichtigsten Phase der K.-o.-Runde spielen konnte, hat die Fußballwelt empört.

Die scharfe Erklärung der UEFA: „Eine rote Linie wurde überschritten!“

Die Union der Europäischen Fußballverbände (UEFA) konnte nicht tatenlos zusehen und erklärte der FIFA den Krieg. Der Verband veröffentlichte eine offizielle Pressemitteilung, in der die Situation wie folgt bewertet wurde:

„Durch die einjährige Aussetzung der automatischen Ein-Spiel-Sperre nach der Roten Karte für Balogun wurde eine rote Linie überschritten. Wenn die Hüter der Regeln (FIFA) deren Integrität nicht mehr garantieren, ist die Integrität des Spiels in Gefahr und das Vertrauen in den Wettbewerb schwindet... Wir drücken unser Misstrauen gegenüber einer solch beispiellosen und ungerechtfertigten Entscheidung aus.“

Was sagen die Fußballlegenden?

Nicht nur Funktionäre, sondern auch die bekanntesten Persönlichkeiten des Fußballs stehen unter Schock:

  • Sepp Blatter (ehemaliger FIFA-Präsident): „Wenn sich der US-Präsident in die Angelegenheiten der Organisation einmischt und die Sperre eines Spielers plötzlich aufgehoben wird, stellt sich die Frage: Wohin gehst du, FIFA?“

  • Jürgen Klopp (zukünftiger Trainer der deutschen Nationalmannschaft): „Fußball gehört nicht ihnen, es ist unser Spiel! Diese beiden Leute (Trump und Infantino), die nichts vom Fußball verstehen, sollten solche Dinge nicht entscheiden. Es war eine klare Rote Karte, da kann es keine zwei Meinungen geben. Regeln sind Regeln für alle!“

  • Wayne Rooney (ehemaliger englischer Nationalstürmer): „Infantino sollte sich für diese Entscheidung schämen. Das sportliche Prinzip wird hier in Frage gestellt. Wenn ich der Gegner der USA (Belgien) wäre, würde ich vor Wut kochen!“

Putschplan: Wird Infantino 2027 vom Thron gestürzt?

Dieser Skandal war der letzte Tropfen für die Führungskräfte des Weltfußballs. Obwohl Infantino 2016 die Führung der FIFA übernahm, wurde er 2019 und 2023 konkurrenzlos wiedergewählt.

Jetzt hat sich die Situation geändert. Laut Insider Romain Molina haben nicht nur Europa (UEFA), sondern auch Fußballverbände anderer Kontinente genug von solchen „Spielchen“ Infantinos. Sie haben begonnen, einen starken Gegenkandidaten für die FIFA-Präsidentschaftswahl 2027 vorzubereiten. Das Ziel ist klar: Gianni Infantino aus der Führung des Weltfußballverbandes zu entfernen!

Höchstwahrscheinlich wird nach Abschluss der WM 2026 ein echter „blutiger“ Kampf in der Fußballpolitik beginnen. Ob sich sportliche Prinzipien gegen politische Interessen durchsetzen können, wird die Zeit zeigen.

Gianni InfantinoFolarin BalogunFIFADonald TrumpUEFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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