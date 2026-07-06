Portugal und Spanien geben die Startaufstellungen für das Achtelfinale bekannt

·563·Sport
Portugal und Spanien geben die Startaufstellungen für das Achtelfinale bekannt

Portugal und Spanien treffen im Achtelfinale der Weltmeisterschaft aufeinander. Das Spiel beginnt am 7. Juli um 00:00 Uhr. Beide Mannschaften haben sich für eine 4-2-3-1-Taktik entschieden. Cristiano Ronaldo führt den portugiesischen Angriff an, während bei Spanien Lamine Yamal, Dani Olmo und Mikel Oyarzabal in der Startelf stehen.

Diogo Costa hütet das portugiesische Tor. Die Abwehrreihe besteht aus Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias und João Cancelo.

Im Mittelfeld wurde João Neves und Pedro Neto das Vertrauen geschenkt. Vor ihnen agieren Bruno Fernandes, Vitinha und João Félix. Im Sturmzentrum läuft Cristiano Ronaldo auf.

Bei Spanien steht Torhüter Unai Simón in der Startelf. Die Abwehr bilden Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte und Marc Cucurella.

Rodri und Álex Baena agieren im Zentrum. Lamine Yamal, Pedri und Dani Olmo organisieren die Angriffe. In der vordersten Linie spielt Mikel Oyarzabal.

Startaufstellungen

Portugal: Diogo Costa, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias, João Cancelo, João Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Vitinha, João Félix, Cristiano Ronaldo.

Spanien: Unai Simón, Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Rodri, Álex Baena, Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal.

PortugalSpanienCristiano RonaldoLamine YamalBruno FernandesPedri
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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