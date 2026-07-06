Chelsea unterschreibt langfristigen Vertrag mit Eigengewächs Aggie Beever-Jones

Der Londoner Chelsea Frauenfußballverein hat beschlossen, die Zusammenarbeit mit einer seiner talentiertesten und vielversprechendsten Stürmerinnen, Aggie Beever-Jones, fortzusetzen. Laut Informationen der Pressestelle des Vereins wurde ein neuer Sechsjahresvertrag mit der 22-jährigen Spielerin unterzeichnet, der bis 2030 läuft. Dieser Schritt gilt als Symbol für das große Vertrauen des Vereins in seine eigenen Akademie-Absolventinnen und für seine strategischen Ziele. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Aggie Beever-Jones ist seit ihrem neunten Lebensjahr Teil des "Blues"-Systems. Sie hat einen komplexen und erfolgreichen Weg von der Jugendmannschaft bis hin zum festen Bestandteil des Profikaders zurückgelegt. Die neue Vereinbarung unterstreicht ihren wachsenden Stellenwert, nicht nur im Verein, sondern im gesamten englischen Frauenfußball. Bisher hat die Stürmerin 97 Spiele für den Londoner Club bestritten und dabei 32 Tore erzielt.

Vom Akademie-Traum zum Star der ersten Mannschaft

Die Spielerin selbst konnte ihre Begeisterung nach der Vertragsunterzeichnung nicht verbergen. "Chelsea ist seit meiner Kindheit mein Verein. Das bedeutet mir und meiner Familie sehr viel. Heute ist ein stolzer Tag für mich, und ich bin sehr glücklich, meine Reise in diesem blauen Trikot fortzusetzen und neue Erinnerungen zu schaffen", betonte Aggie Beever-Jones.

Die ehemalige Trainerin Emma Hayes spielte eine unschätzbare Rolle beim Aufstieg von Beever-Jones in den Profibereich. Die Spielerin erkennt an, dass es Hayes war, die ihr die erste Chance im Profifußball gab und an ihr Talent glaubte. Dieses Vertrauen zahlte sich aus, als Aggie in der Saison 2024/25 eine Schlüsselrolle beim Gewinn des nationalen "Triples" – drei wichtige Trophäen – mit Chelsea spielte.

Die Erfolgsliste der Stürmerin ist für ihr Alter beachtlich. Sie ist zweifache Meisterin der Women's Super League sowie zweifache Gewinnerin des FA Cup und des League Cup. Ihre Effizienz und Schnelligkeit auf dem Platz haben sie zu einer der gefährlichsten Stürmerinnen Europas gemacht.

Erfolge auf internationaler Bühne

Die glänzenden Leistungen von Aggie Beever-Jones im Verein blieben auch der englischen Nationaltrainerin Sarina Wiegman nicht verborgen. Sie konnte sich bereits bei den "Lionesses" beweisen. Besonders ihr Hattrick innerhalb von nur 30 Minuten im Spiel gegen Portugal im Wembley-Stadion sorgte in der Fußballwelt für großes Aufsehen.

Zudem stand sie bei der Europameisterschaft der Frauen 2025 ganz oben auf dem Treppchen. Ein wichtiges Tor gegen Wales während des Turniers festigte ihren internationalen Status weiter. Mit der langfristigen Bindung einer solch talentierten Spielerin zielt die Chelsea-Führung darauf ab, die Dominanz im Frauenfußball auch in den kommenden Jahren fortzusetzen.

Diese Transferpolitik zeigt die Entschlossenheit des Londoner Clubs, nicht nur einen Star-Kader aufzubauen, sondern auch seinen Traditionen treu zu bleiben und lokale Talente zu halten. Der bis 2030 laufende Vertrag von Beever-Jones gilt als eine der langfristigsten Vereinbarungen im modernen Frauenfußball.