Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer Website

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Verfolgen Sie das Spiel Brasilien gegen Norwegen live auf unserer Website

Sie können das Achtelfinalspiel der FIFA-Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Norwegen live über unseren Live-Ticker auf unserer Website verfolgen.

Die Partie beginnt heute um 01:00 Uhr. Während des Spiels berichten wir in Echtzeit über Tore, gefährliche Szenen, Auswechslungen, gelbe und rote Karten sowie weitere wichtige Ereignisse.

In der Startaufstellung Brasiliens stehen Spieler wie Vinicius Junior, Casemiro und Alisson. Norwegen setzt auf Erling Haaland, Martin Odegaard und Alexander Sorloth.

Fans, die das Spiel nicht live verfolgen können, haben die Möglichkeit, alle Details über unseren Live-Ticker auf unserer Website zu verfolgen.

BrasilienNorwegenErling HaalandVinicius JuniorLive-TickerWeltmeisterschaft
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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