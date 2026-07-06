Donald Trump Memecoins stürzen ab: Investoren verlieren 3,8 Milliarden Dollar

Der Hype um Kryptowährungsprojekte, die von US-Präsident Donald Trump beworben wurden, endete für Investoren mit erheblichen finanziellen Verlusten. Laut Daten des Analyseunternehmens Nansen haben fast 1 Million Menschen, die den $TRUMP-Memecoin gekauft haben, insgesamt 3,8 Milliarden Dollar verloren. Diese Situation unterstreicht die hohen Risiken auf dem Markt für digitale Vermögenswerte. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Analysten von Nansen haben öffentliche Blockchain-Transaktionen untersucht und festgestellt, dass bis Ende Juni 988.905 Konten Verluste erlitten haben. Dies bedeutet, dass zwei von drei Investoren, die den $TRUMP-Token gekauft haben, ihr Kapital verloren haben. Die Ergebnisse dieser Analyse wurden von der The New York Times veröffentlicht.

Starker Preisverfall und Marktlage

Der Preis des digitalen Vermögenswerts ist von seinem Allzeithoch fast vollständig eingebrochen. Daten zeigen, dass der $TRUMP-Token einst auf 75,35 Dollar stieg, während sein Wert am vergangenen Sonntag bei 1,69 Dollar lag. Dies entspricht einem Wertverlust von 98 Prozent.

Zur Erinnerung: Donald Trump kündigte diesen Memecoin drei Tage vor seiner Amtseinführung im Jahr 2025 an. Zusammen mit seinen Söhnen gründete er zudem das Krypto-Startup World Liberty Financial. Jedoch hat auch der $WLFI-Coin dieses Projekts massiv an Wert verloren und konnte die Erwartungen der Investoren nicht erfüllen.

Einnahmen des Präsidenten und Regulierungsfragen

Interessanterweise hat Donald Trump selbst, während normale Anleger Verluste hinnehmen mussten, erheblich von diesem Sektor profitiert. Laut einem kürzlich veröffentlichten Finanzbericht verdiente der Präsident 636 Millionen Dollar durch Memecoins. Dies macht fast die Hälfte seines gesamten Einkommens von 1,4 Milliarden Dollar aus der Kryptoindustrie im letzten Jahr aus.

Unter der aktuellen Regierung hat die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) erklärt, dass sie Memecoins nicht als Wertpapiere regulieren wird. Zudem wurden mehrere Klagen gegen verschiedene Kryptounternehmen eingestellt. Ein Sprecher des Weißen Hauses betonte in einem Interview mit der NYT: „Präsident Trump hat die USA stolz zur Krypto-Hauptstadt der Welt gemacht.“

Solche Fälle sollten für Investoren eine wichtige Lektion sein. Experten empfehlen, bei Investitionen in hochvolatile Vermögenswerte wie Memecoins vorsichtig zu sein und Entscheidungen nicht allein auf Basis von Prominentennamen zu treffen. Solche starken Marktschwankungen zeigen, wie wichtig Sicherheit und Analyse in der digitalen Wirtschaft sind.