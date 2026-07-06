Usbekische Boxer starten mit Siegen bei der Asienmeisterschaft

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Usbekische Boxer starten mit Siegen bei der Asienmeisterschaft

Die Asienmeisterschaft im Boxen hat in Jakarta, Indonesien, begonnen. Am ersten Wettkampftag stiegen die Vertreter Usbekistans in den Ring und verbuchten drei Siege sowie eine Niederlage.

Besonders Faryozbek Dusmatov und Abdurahmon Mahmudjonov besiegten ihre Gegner souverän mit 5:0.

Amirbek Ismoilov kämpfte gegen den Champion

Unser Vertreter in der U23-Gewichtsklasse bis 50 kg, Amirbek Ismoilov, stieg als erster der usbekischen Boxer in den Ring.

Sein Gegner war der indische Vertreter und amtierende Asienmeister der Senioren, Vishvanath Suresh. In einem harten und kompromisslosen Kampf unterlag Ismoilov nach einer 0:5-Entscheidung der Punktrichter.

Ergashev siegt nach Aufgabe des Gegners

In der Gewichtsklasse bis 65 kg trat Ilhomjon Ergashev gegen Faisal Muhammad aus Katar an.

Nach der ersten Runde gab der katarische Vertreter den Kampf auf. Somit wurde der Sieg dem usbekischen Boxer zugesprochen, und Ergashev startete erfolgreich in das Turnier.

Überzeugender Sieg für Faryozbek Dusmatov

In der U23-Klasse bis 55 kg trat Faryozbek Dusmatov gegen den Philippiner Eljay Pamisa an.

Der usbekische Boxer demonstrierte während des gesamten Kampfes technische und taktische Überlegenheit und besiegte seinen Gegner mit 5:0.

Damit beendete der junge Dusmatov seinen ersten Kampf bei der Asienmeisterschaft mit einem glänzenden Sieg.

Mahmudjonov ließ seinem Gegner keine Chance

Unser talentierter Boxer in der Gewichtsklasse bis 60 kg, Abdurahmon Mahmudjonov, maß sich mit Dulguunsaikhan Kharkhuu aus der Mongolei.

In einem spannenden Duell dominierte Mahmudjonov technisch und taktisch. Die Punktrichter erklärten den usbekischen Vertreter einstimmig zum Sieger — 5:0.

Ergebnisse des ersten Tages

Die Ergebnisse der usbekischen Boxer am ersten Tag der Asienmeisterschaft:

  • Amirbek Ismoilov — Niederlage, 0:5;

  • Ilhomjon Ergashev — Sieg, Gegner gab auf;

  • Faryozbek Dusmatov — Sieg, 5:0;

  • Abdurahmon Mahmudjonov — Sieg, 5:0.

Dies teilte der Usbekische Boxverband mit. Das Turnier in Jakarta läuft weiter, und in den nächsten Runden werden weitere Siege unserer Boxer erwartet.

UsbekistanJakartaIndonesienFaryozbek DusmatovAbdurahmon Mahmudjonov
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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