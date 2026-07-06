Usbekistans U19-Boxer steigen morgen in den Ring

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Usbekistans U19-Boxer steigen morgen in den Ring

Die Asienmeisterschaft im Boxen wird in Jakarta, Indonesien, fortgesetzt. Morgen beginnen auch die Vertreter der usbekischen U19-Nationalmannschaft mit ihrer Teilnahme am Turnier.

Am ersten Tag werden zwei unserer jungen Boxer in den Ring steigen.

Ukimov trifft auf japanischen Gegner

In der Gewichtsklasse bis 60 kg trifft Muhammadrizo Ukimov auf den japanischen Boxer Rio Matsumoto.

Dieser Kampf ist für 11:30 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt.

Shokirjonov erwartet kasachischen Gegner

In der Gewichtsklasse bis 65 kg steigt Ibrohim Shokirjonov gegen den Kasachen Akjurek Kalabay in den Ring.

Der Kampf ist für 16:00 Uhr Taschkenter Zeit geplant.

Zeitplan der morgigen Kämpfe

-60 kg: Muhammadrizo Ukimov — Rio Matsumoto (Japan), 11:30.

-65 kg: Ibrohim Shokirjonov — Akjurek Kalabay (Kasachstan), 16:00.

Das morgige Wettkampfprogramm beginnt um 10:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Dies teilte der Usbekische Boxverband mit. Alle Aufmerksamkeit gilt nun unseren jungen Boxern – wir wünschen ihnen einen erfolgreichen ersten Auftritt im Ring von Jakarta.

BoxenUsbekistanAsienmeisterschaftU19Jakarta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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