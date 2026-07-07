Passagierflugzeug mit 181 Personen an Bord bricht Start in Bischkek wegen Fahrwerksproblemen ab

Foto: Sputnik Kirgisistan

In Kirgisistan hat ein Passagierflugzeug der Fluggesellschaft TezJet auf der Strecke Bischkek–Osch den Start aufgrund eines Fahrwerksdefekts abgebrochen.

Der Vorfall ereignete sich am 7. Juli am internationalen Flughafen Manas. Die 181 Passagiere und Besatzungsmitglieder an Bord wurden über Notrutschen evakuiert.

Das hintere Fahrwerk des Flugzeugs ist gebrochen

Nach Angaben der Aktiengesellschaft „Flughafen Kirgisistan“ brach eines der hinteren Fahrwerke, während das Flugzeug auf der Startbahn beschleunigte.

Daraufhin stoppte das Flugzeug und neigte sich nach links. Infolge des Vorfalls trat Flugkraftstoff aus.

181 Passagiere wurden evakuiert

An Bord des Flugzeugs befanden sich:

181 Passagiere;

zwei Piloten;

vier Flugbegleiter.

Laut TezJet reagierte die Besatzung sofort und ergriff Maßnahmen, um die Sicherheit der Passagiere zu gewährleisten.

„Alle Passagiere und Besatzungsmitglieder haben das Flugzeug sicher verlassen“, teilte die Fluggesellschaft mit.

Mehrere Personen erlitten leichte Verletzungen

Zunächst wurde gemeldet, dass es keine Todesopfer oder schwer Verletzten gab.

Später wurde mitgeteilt, dass einige Passagiere und Besatzungsmitglieder leichte Verletzungen erlitten haben, jedoch keine schweren Verletzungen verzeichnet wurden.

Ursachen des Vorfalls werden untersucht

Die staatliche Agentur für Zivilluftfahrt Kirgisistans kündigte eine Untersuchung zum Fahrwerksdefekt und zu weiteren Details des Vorfalls an.

Dank des schnellen Handelns der Besatzung blieb die gefährliche Situation ohne größere Tragödie. Die Hauptfrage ist nun, warum das Fahrwerk ausgerechnet beim Start versagte.