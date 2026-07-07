Messi stellt neuen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf

Lionel Messi ist der Spieler mit den meisten Torvorlagen in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschafts-Endrunden geworden.

Die Anzahl der WM-Assists des argentinischen Kapitäns hat 9 erreicht. Damit übertraf er Diego Maradona, der 8 Vorlagen verbuchte.

Auf den weiteren Plätzen folgen der Deutsche Pierre Littbarski sowie der Pole Grzegorz Lato mit jeweils 7 Assists.

Messi hat bei Weltmeisterschaften nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit den für seine Mitspieler kreierten Chancen ein historisches Ergebnis erzielt.