Messi stellt neuen Rekord in der Geschichte der Weltmeisterschaften auf
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Lionel Messi ist der Spieler mit den meisten Torvorlagen in der Geschichte der FIFA-Weltmeisterschafts-Endrunden geworden.
Die Anzahl der WM-Assists des argentinischen Kapitäns hat 9 erreicht. Damit übertraf er Diego Maradona, der 8 Vorlagen verbuchte.
Auf den weiteren Plätzen folgen der Deutsche Pierre Littbarski sowie der Pole Grzegorz Lato mit jeweils 7 Assists.
Messi hat bei Weltmeisterschaften nicht nur mit seinen Toren, sondern auch mit den für seine Mitspieler kreierten Chancen ein historisches Ergebnis erzielt.
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