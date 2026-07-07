Asienmeisterschaft: Sechs usbekische Boxerinnen steigen morgen in den Ring

Im Rahmen der Asienmeisterschaft im Boxen bestreiten morgen sechs Athletinnen der usbekischen U23-Nationalmannschaft ihre Kämpfe.

Unsere Landsfrauen treten gegen Boxerinnen aus Indonesien, den Philippinen, Kirgisistan, Vietnam und Kasachstan an.

Baxtiyorova und G‘aniyeva eröffnen den Tag

In der Gewichtsklasse bis 48 kg trifft Robiyaxon Baxtiyorova auf die Gastgeberin Linda Sari. Der Kampf beginnt um 10:45 Uhr Taschkenter Zeit.

Um 11:15 Uhr misst sich Gulsevar G‘aniyeva in der Klasse bis 51 kg mit der Philippinerin Xian Baguin.

Yunusova gegen die Vertreterin aus Kirgisistan

In der Gewichtsklasse bis 54 kg trifft Uzukjamol Yunusova auf die Kirgisin Milana Shixshabekova.

Dieser Kampf ist für 12:15 Uhr Taschkenter Zeit angesetzt.

Drei weitere Kämpfe am Nachmittag

Um 15:30 Uhr steigt Xumorabonu Mamajonova in der Gewichtsklasse bis 57 kg gegen die Indonesierin Nurul Izza in den Ring.

In der 60-kg-Klasse kämpft Mushtariybonu Ibrohimjonova um 16:45 Uhr gegen die Vietnamesin Ti Nxung Quang.

Im letzten Kampf des Tages trifft Sevinch Xurramova in der 65-kg-Klasse auf die Kasachin Arujan Jangabayeva. Der Kampf beginnt um 17:30 Uhr.

Zeitplan der morgigen Kämpfe

10:45 — Robiyaxon Baxtiyorova — Linda Sari;

11:15 — Gulsevar G‘aniyeva — Xian Baguin;

12:15 — Uzukjamol Yunusova — Milana Shixshabekova;

15:30 — Xumorabonu Mamajonova — Nurul Izza;

16:45 — Mushtariybonu Ibrohimjonova — Ti Nxung Quang;

17:30 — Sevinch Xurramova — Arujan Jangabayeva.

Die Kämpfe beginnen um 10:00 Uhr Taschkenter Zeit. Dies teilte der usbekische Boxverband mit. Morgen sind alle Augen auf den Ring gerichtet – wir erwarten starke Leistungen unserer sechs Boxerinnen.