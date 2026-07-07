Elon Musk entwickelt angeblich KI-Gerät, das dünner als ein iPhone ist

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Elon Musk entwickelt angeblich KI-Gerät, das dünner als ein iPhone ist

Berichten zufolge hat das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX Investoren einen Prototyp eines neuen, kompakten Geräts auf Basis künstlicher Intelligenz vorgestellt.

Quellen zufolge ist das Gadget dünner als ein modernes iPhone und läuft mit einem Betriebssystem, das unabhängig von Android oder iOS ist. Es wird erwartet, dass das Gerät xAI-Technologien tief integriert.

Warum wird das neue Gerät entwickelt?

Laut The Wall Street Journal und TechCrunch wurde der Prototyp nicht als gewöhnliches Smartphone präsentiert, sondern als ein Gerät, das für eine neue Art der Interaktion mit künstlicher Intelligenz konzipiert ist.

Es könnte Sprachbefehlen, KI-Agenten und einer minimalen Benutzeroberfläche Vorrang vor herkömmlichen Anwendungen einräumen.

Weder Android noch iOS

Eines der wichtigsten Merkmale des Geräts ist, dass es auf einem eigenen Betriebssystem läuft.

Dies könnte es SpaceX und xAI ermöglichen, die Software und die KI-Funktionen des Geräts unabhängig zu verwalten, ohne von den Ökosystemen von Google oder Apple abhängig zu sein.

xAI und Grok stehen im Mittelpunkt

Quellen betonen, dass das Gadget Technologien von Musks Unternehmen xAI nutzt.

Grok und KI-Modelle der nächsten Generation sollen tief in das Gerät integriert werden, sodass sie die täglichen Aufgaben des Benutzers per Sprache erledigen können.

Einsatz eines Snapdragon-Chips im Gespräch

Im Prototyp könnte ein Qualcomm Snapdragon-Chipsatz zum Einsatz kommen.

Diese Entscheidung zielt darauf ab, ein Gleichgewicht zwischen hoher Leistung, Energieeffizienz und schneller Ausführung von KI-Aufgaben zu schaffen.

Design dünner als ein iPhone

Das Gerät soll in einer kompakten, telefonähnlichen Form entwickelt worden sein.

Das Design ist dünner als bei einem modernen iPhone, wobei geplant ist, auf unnötige Tasten und Elemente zu verzichten und sich auf Minimalismus zu konzentrieren.

Prototyp kann sich noch ändern

Das Gerät wurde Investoren im Vorfeld eines möglichen SpaceX-Börsengangs vorgestellt.

Design und technische Spezifikationen befinden sich jedoch noch in einem frühen Stadium. Daher kann sich das Produkt bis zur Markteinführung noch erheblich verändern.

Warum ist dieses Projekt wichtig?

Die ersten KI-Geräte, die 2024–2025 vorgestellt wurden, verzeichneten nicht den erhofften Erfolg.

Elon Musk könnte durch seine große Reichweite, xAI-Technologien und starke Marketingmöglichkeiten eine neue Phase auf dem Markt für KI-Geräte einläuten.

Der offizielle Name und das Erscheinungsdatum des Produkts wurden noch nicht bekannt gegeben. Die Demonstration des Prototyps zeigt jedoch, dass KI-Geräte bis 2026–2027 zu ernsthaften Konkurrenten für Smartphones werden könnten.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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