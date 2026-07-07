Figma erweitert seine Möglichkeiten: Startup-Team von Bud übernommen

Figma, eine führende Plattform in der Designwelt, hat einen wichtigen Schritt zur Verbesserung seines technologischen Ökosystems unternommen. Das Unternehmen gab die Übernahme des Teams von Bud (ehemals Orchids) bekannt, einem Startup, das auf KI und "Vibe-Coding" (Vereinfachung der Programmierumgebung) spezialisiert ist. Diese Vereinbarung ist Teil einer Strategie, Figma von einem statischen Design-Tool in eine Plattform für die Erstellung vollwertiger Softwareprodukte zu verwandeln. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das Startup Bud wurde einst vom Y Combinator Accelerator unterstützt und bot KI-Agenten an, mit denen Nutzer mobile Apps, Websites und Dienste für Plattformen wie Slack erstellen konnten. Kevin Lu, Leiter des Startups, betonte auf seinem Profil im Netzwerk X (ehemals Twitter), dass der Beitritt zum Figma-Team ein natürlicher Schritt für eine neue Ära sei und Ideen genau dort zum Leben erweckt würden.

Vom Design zum echten Coding

Figma hat in den letzten Jahren viel Wert darauf gelegt, die Lücke zwischen Design und Programmierung zu schließen. Zuvor hatte das Unternehmen die Funktion Figma Make zur Erstellung von Web-Apps eingeführt sowie Integrationen mit Tools wie Codex und Claude Code ermöglicht. Die Aufnahme des Bud-Teams soll die Möglichkeiten zur Erstellung automatisierter Agenten und komplexerer Prototypen innerhalb von Figma erweitern.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung werden die Plattformen Bud und Orchids ihren Betrieb bis zum 18. Juli dieses Jahres einstellen. Nutzer müssen ihre Projekte bis zu diesem Datum auf andere Plattformen migrieren. Diese Entscheidung bedeutet, dass sich das Startup nicht mehr als eigenständiges Produkt, sondern als Teil von Figma weiterentwickeln wird.

Sicherheitsaspekte und Zukunftspläne

Es ist erwähnenswert, dass die Plattform Bud (Orchids) in der Vergangenheit mit Sicherheitsproblemen konfrontiert war. Wie die BBC berichtete, hatten Sicherheitsforscher Schwachstellen gegenüber Cyberangriffen in Anwendungen identifiziert, die über Orchids erstellt wurden. Obwohl Figma nicht offengelegt hat, an welchen Projekten das Team arbeiten wird, gehen Experten davon aus, dass der Fokus auf der Entwicklung sicherer und intelligenter Coding-Tools liegen wird.

Diese Neuerungen auf der Figma-Plattform sind auch für Designer und Entwickler in Usbekistan von Bedeutung. Auf dem lokalen IT-Markt ist Figma das beliebteste Design-Tool. In Zukunft könnten Designer mithilfe von KI Prototypen mit fertigem Code erstellen, was die Entwicklungszeit und die Kosten für Projekte erheblich senken könnte.

Laut ixbt.com strebt Figma durch die Einführung seiner neuen Agenten an, eine unverzichtbare Plattform nicht nur für UI/UX-Designer, sondern auch für Frontend-Entwickler zu werden. Solche Übernahmen zeigen, dass die KI-Revolution in der Designwelt weiter voranschreitet.