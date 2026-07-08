Ägypten reicht Beschwerde bei der FIFA wegen Schiedsrichterleistung im Spiel gegen Argentinien ein

Der ägyptische Fußballverband hat offiziell Beschwerde bei der FIFA eingelegt, da er mit den Schiedsrichterentscheidungen im Achtelfinale der WM 2026 gegen Argentinien unzufrieden ist.

Laut dem Bericht von Globo fordert die ägyptische Seite eine Untersuchung der strittigen Szenen während der Partie sowie den Ausschluss des französischen Schiedsrichterteams für den Rest des Turniers.

Umstrittenes Spiel erreicht die FIFA

Das Achtelfinalduell zwischen Argentinien und Ägypten endete mit einem 3:2-Sieg für den amtierenden Weltmeister.

Geleitet wurde die Partie von einem französischen Schiedsrichtergespann unter der Führung von François Letexier. Der ägyptische Fußballverband reichte seine Beschwerde beim Weltfußballverband genau wegen dieser Schiedsrichterleistung ein.

Ägypten fordert Untersuchung von zwei Szenen

Verbandspräsident Hany Abo Rida hat auf mehrere kontroverse Situationen im Spiel aufmerksam gemacht.

Die ägyptische Seite verlangt in erster Linie eine Erklärung für das aberkannte Tor ihrer Nationalmannschaft. Zudem wurde eine Untersuchung eines möglichen Elfmeters gefordert, der sich vor dem dritten Treffer Argentiniens ereignete.

Forderung nach Ausschluss des Schiedsrichterteams

Der ägyptische Fußballverband will es nicht bei einer bloßen Untersuchung belassen.

Hany Abo Rida hat zudem gefordert, dass das Schiedsrichterteam um François Letexier für den Rest der Weltmeisterschaft von weiteren Einsätzen ausgeschlossen wird.

Argentinien im Viertelfinale, Ägypten wartet auf Antwort

Ägypten schied nach der 2:3-Niederlage im Achtelfinale aus dem Turnier aus. Argentinien zog ins Viertelfinale ein und setzt den Wettbewerb als amtierender Champion fort.

Die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko läuft noch bis zum 19. Juli. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, wie die FIFA auf die ägyptische Beschwerde reagieren wird.