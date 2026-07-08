Henry unterstützt Ronaldo: „Kein Zweifel an seinem Vermächtnis“

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Henry unterstützt Ronaldo: „Kein Zweifel an seinem Vermächtnis“

Der ehemalige Stürmer der französischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Thierry Henry, äußerte sich zu Cristiano Ronaldo und betonte, dass das fußballerische Vermächtnis des portugiesischen Stars nicht an einem Weltmeistertitel gemessen wird.

Portugal schied bei der WM 2026 im Achtelfinale nach einer 0:1-Niederlage gegen Spanien aus. Danach rückten Ronaldos Zukunft in der Nationalmannschaft und sein Stellenwert in der Geschichte erneut in den Mittelpunkt der Diskussionen.

Henry verteidigt Ronaldos Vermächtnis

Nach Ansicht von Thierry Henry haben auch große Spieler, die nie eine Weltmeisterschaft gewonnen haben, einen riesigen Fußabdruck in der Fußballgeschichte hinterlassen.

„Dass viele große Spieler keine Weltmeisterschaft haben, schmälert ihren Beitrag zur Entwicklung des Fußballs nicht. Es gibt keinen Grund, an dem Vermächtnis zu zweifeln, das Cristiano hinterlässt“, sagte Henry.

„Ich wünsche ihm, dass er die 1000-Tore-Marke knackt“

Der ehemalige französische Stürmer übermittelte Ronaldo seine besten Wünsche und drückte den Wunsch aus, dass er einen weiteren historischen Meilenstein erreicht.

„Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er die 1000-Tore-Marke knackt“, zitierte Fox Sports Henry.

Ronaldo hat mehrere Generationen geprägt

Henry betonte, dass nicht nur Ronaldos Tore, sondern auch seine Einstellung zum Fußball, sein Lebensstil und seine Denkweise viele junge Menschen beeinflusst haben.

Ihm zufolge hat der portugiesische Star mehrere Generationen dazu inspiriert, den Fußball zu lieben.

Körperliche Verfassung — ein Vorbild für viele

Thierry Henry hob zudem Ronaldos Professionalität und die Aufmerksamkeit, die er seinem Körper widmet, besonders hervor.

„Schauen Sie sich seine körperliche Verfassung an – das ist für viele ein Vorbild. Also, mein Freund, ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du tust“, sagte er.

Auch wenn Portugal aus der Weltmeisterschaft ausgeschieden ist, wird die Spur, die Ronaldo in der Fußballgeschichte hinterlassen hat, erneut von großen Stars gewürdigt.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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