Rücktritt in Portugal: Martinez verlässt das Team

Die Welle der Trainer-Rücktritte bei der WM 2026 hält an. Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, hat nach der Niederlage im Achtelfinale gegen Spanien sein Amt niedergelegt.

Portugal verlor mit 0:1 gegen Spanien und schied aus dem Turnier aus. Martinez erklärte, er habe das Amt übernommen, um Weltmeister zu werden, und da dieses Ziel nicht erreicht wurde, sei ein Weitermachen sinnlos.

Martinez: „Es hat keinen Sinn, ohne Titel weiterzumachen“

Der spanische Fachmann merkte an, dass die Entscheidung zum Rücktritt vor der Weltmeisterschaft noch nicht endgültig feststand. Sein Hauptziel sei der WM-Titel mit Portugal gewesen.

„Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ich denke, es hat keinen Sinn, ohne einen Sieg weiterzumachen“, sagte Martinez.

Vertrag ebenfalls heute ausgelaufen

Martinez betonte, dass die portugiesische Fußballführung nun die Möglichkeit habe, einen neuen Trainer zu wählen.

„Der Präsident hat mich immer unterstützt, aber mein Vertrag endet heute. Ich habe nichts weiter zu sagen“, fügte er hinzu.

Kein Titelgewinn mit Portugal

Roberto Martinez hatte die portugiesische Nationalmannschaft im Jahr 2023 übernommen.

Der spanische Trainer konnte jedoch keinen Titel mit dem Team gewinnen. Bei der WM 2026 verlor Portugal gegen Spanien und schied im Achtelfinale aus.

Achter Rücktritt bei der WM

Dies ist der achte Trainer-Rücktritt unter den Mannschaften, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben.

Zuvor hatten bereits folgende Fachleute ihre Posten verlassen:

Sabri Lamouchi — Tunesien;

Hong Myung-bo — Südkorea;

Steve Clarke — Schottland;

Miroslav Koubek — Tschechien;

Ronald Koeman — Niederlande;

Sebastián Beccacece — Ecuador;

Julian Nagelsmann — Deutschland.

Die Ergebnisse der WM 2026 verändern nicht nur das Schicksal der Teams, sondern auch die Zukunft der Trainer drastisch. Portugal beginnt nun eine neue Ära.