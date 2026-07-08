Rücktritt in Portugal: Martinez verlässt das Team

·40·Sport
Rücktritt in Portugal: Martinez verlässt das Team

Die Welle der Trainer-Rücktritte bei der WM 2026 hält an. Der Cheftrainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, hat nach der Niederlage im Achtelfinale gegen Spanien sein Amt niedergelegt.

Portugal verlor mit 0:1 gegen Spanien und schied aus dem Turnier aus. Martinez erklärte, er habe das Amt übernommen, um Weltmeister zu werden, und da dieses Ziel nicht erreicht wurde, sei ein Weitermachen sinnlos.

Martinez: „Es hat keinen Sinn, ohne Titel weiterzumachen“

Der spanische Fachmann merkte an, dass die Entscheidung zum Rücktritt vor der Weltmeisterschaft noch nicht endgültig feststand. Sein Hauptziel sei der WM-Titel mit Portugal gewesen.

„Ich bin nach Portugal gekommen, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen, und ich denke, es hat keinen Sinn, ohne einen Sieg weiterzumachen“, sagte Martinez.

Vertrag ebenfalls heute ausgelaufen

Martinez betonte, dass die portugiesische Fußballführung nun die Möglichkeit habe, einen neuen Trainer zu wählen.

„Der Präsident hat mich immer unterstützt, aber mein Vertrag endet heute. Ich habe nichts weiter zu sagen“, fügte er hinzu.

Kein Titelgewinn mit Portugal

Roberto Martinez hatte die portugiesische Nationalmannschaft im Jahr 2023 übernommen.

Der spanische Trainer konnte jedoch keinen Titel mit dem Team gewinnen. Bei der WM 2026 verlor Portugal gegen Spanien und schied im Achtelfinale aus.

Achter Rücktritt bei der WM

Dies ist der achte Trainer-Rücktritt unter den Mannschaften, die an der Weltmeisterschaft teilgenommen haben.

Zuvor hatten bereits folgende Fachleute ihre Posten verlassen:

  • Sabri Lamouchi — Tunesien;

  • Hong Myung-bo — Südkorea;

  • Steve Clarke — Schottland;

  • Miroslav Koubek — Tschechien;

  • Ronald Koeman — Niederlande;

  • Sebastián Beccacece — Ecuador;

  • Julian Nagelsmann — Deutschland.

Die Ergebnisse der WM 2026 verändern nicht nur das Schicksal der Teams, sondern auch die Zukunft der Trainer drastisch. Portugal beginnt nun eine neue Ära.

PortugalRoberto MartinezWM 2026FußballTrainer
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Revanche zwischen Kylian Mbappé und Lionel Messi: Der französische Star hat den WM-Thron 2026 im VisierRevanche zwischen Kylian Mbappé und Lionel Messi: Der französische Star hat den WM-Thron 2026 im VisierHeute, 12:56Messi bricht seinen Katar-Rekord: Unglaubliche Statistiken bei der WM 2026!Messi bricht seinen Katar-Rekord: Unglaubliche Statistiken bei der WM 2026!Heute, 12:53UCL-Debüt: Historischer Sieg für Sabah und Erfolg für RachmonalijewUCL-Debüt: Historischer Sieg für Sabah und Erfolg für RachmonalijewHeute, 12:48Die Krise der portugiesischen Nationalmannschaft: Der Fehler von Roberto Martinez und Cristiano RonaldoDie Krise der portugiesischen Nationalmannschaft: Der Fehler von Roberto Martinez und Cristiano RonaldoHeute, 12:11Jude Bellingham und die Legenden Englands: Real Madrid-Star erreicht neuen StatusJude Bellingham und die Legenden Englands: Real Madrid-Star erreicht neuen StatusHeute, 11:51Henry unterstützt Ronaldo: „Kein Zweifel an seinem Vermächtnis“Henry unterstützt Ronaldo: „Kein Zweifel an seinem Vermächtnis“Heute, 11:51
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan