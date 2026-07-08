Der Sieger des Achtelfinalspiels der Weltmeisterschaft zwischen der Schweiz und Kolumbien wurde im Elfmeterschießen ermittelt. Nach dem torreichen Drama zwischen Argentinien und Ägypten wurde diese Begegnung zu einer echten Geduldsprobe für die Fans. Zamin.uz präsentiert die bemerkenswertesten Höhepunkte der Partie.

Schweiz – Kolumbien — 0:0 (Elfmeterschießen — 4:3)

Ein langweiliges Spiel auf dem Platz und Jürgen Klopps „Pommes frites“

In der regulären Spielzeit und der Verlängerung agierten beide Mannschaften extrem vorsichtig. Ballkontrolle und Zeitspiel hatten Vorrang vor der Kreation gefährlicher Torchancen. Der meistdiskutierte Moment der ersten 45 Minuten in den sozialen Medien fand nicht auf dem Rasen, sondern auf der Tribüne statt:

Die Kameras, die von dem langweiligen taktischen Kampf auf dem Feld ermüdet waren, richteten sich auf den berühmten Trainer auf der Tribüne, Jürgen Klopp. Die Aufnahmen, wie er mit großem Appetit Pommes frites aß, wurden in den sozialen Netzwerken aktiver und intensiver diskutiert als das Spiel selbst.

Erst in der Verlängerung zeigte die kolumbianische Nationalmannschaft etwas mehr Leben und versuchte, die Initiative zu ergreifen, doch die Schweizer Abwehr war nicht zu knacken und das Tor blieb sauber.

Nerven im Elfmeterschießen und Kobels Heldentat

In der Fußball-Lotterie machten beide Teams ähnliche Fehler und hielten die Fans in Atem. Am Ende hatten jedoch die Europäer das Glück auf ihrer Seite:

Nachdem der Kolumbianer Sánchez nur die Latte traf, antwortete der Schweizer Manuel Akanji ebenfalls mit einem Fehlschuss.

Im entscheidenden Moment parierte der Schweizer Torhüter Gregor Kobel den Schuss von Cucho Hernández meisterhaft und sicherte seinem Team den Sieg.

Ruben Vargas verwandelte den letzten Elfmeter zum 4:3-Endstand.

72 Jahre Geschichte und die kolumbianische Abwehr, die Fayzullayev knackte

Dieser Sieg ist ein historisches Ereignis für den Schweizer Fußball. Das Team zum ersten Mal seit 1954 hat sich für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft qualifiziert.

Für Kolumbien war dies eine schmerzhafte Niederlage. Im gesamten Turnierverlauf hatten sie nur 1 Gegentor kassiert. Der einzige Spieler weltweit, der bei dieser WM gegen Kolumbien treffen konnte, bleibt der usbekische Nationalspieler Abbosbek Fayzullayev. bleibt.

Nun trifft die Schweiz im Kampf um das Halbfinale auf die argentinische Nationalmannschaft um Lionel Messi, die ein spektakuläres Comeback feierte.