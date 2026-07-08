Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Argentinien und Ägypten wird in die Fußballgeschichte eingehen. Nach einem 0:2-Rückstand drehte die „Albiceleste“ das Spiel in nur 13 Minuten und sicherte sich den Einzug ins Viertelfinale. Zamin.uz präsentiert die Details dieses verrückten Spiels und Messis historische Rekorde.

Argentinien – Ägypten — 3:2

Tore: Romero (79.), Messi (83.), Fernandes (90.+2) — Yasser Ibrahim (15.), Zizo (67.).

Verschossener Elfmeter: Messi (21.).

Vom Antirekord zur Größe: Was hat Leo Messi geleistet?

Das Spiel begann für Lionel Messi unglücklich. In der 21. Minute verschoss er einen Elfmeter, was seinen zweiten Fehlschuss bei dieser WM markierte und einen kuriosen Antirekord bedeutete. Doch in der zweiten Halbzeit zeigte er wahre Führungsqualitäten:

In der 79. Minute gab er die Vorlage für das Tor von Cristian Romero.

In der 83. Minute nutzte er einen Abwehrfehler zum Ausgleich.

Mit diesem Tor und dieser Vorlage schrieb Messi WM-Geschichte:

Bester Torschütze: Erhöhte seine WM-Tore auf 21 (Kylian Mbappé hat 19). Bester Vorlagengeber: Steigerte seine WM-Assists auf 9 und überholte damit den legendären Diego Maradona. Rekorde für die Ewigkeit: Wurde zum Spieler mit den meisten WM-Einsätzen (31), der erste Spieler, der in 9 aufeinanderfolgenden Spielen traf und in 6 K.o.-Spielen in Folge ein Tor erzielte.

Das Rennen um den Goldenen Schuh ist in vollem Gange

Zum ersten Mal in der WM-Geschichte haben drei Spieler in einem Turnier 7 oder mehr Tore erzielt. Mit seinem Treffer in diesem Spiel übernahm Messi wieder die Führung:

Spieler Tore Lionel Messi (Argentinien) 8 Kylian Mbappé (Frankreich) 7 Erling Haaland (Norwegen) 7 Harry Kane (England) 6

Schiedsrichter-Kontroverse und ägyptischer Zorn

Das Spiel war nicht frei von umstrittenen Entscheidungen des französischen Schiedsrichters François Letexier. Er erkannte den Ägyptern in der 60. Minute wegen eines Fouls ein Tor ab und ignorierte in der 90.+2 Minute eine verdächtige Situation im argentinischen Strafraum. Dies löste heftigen Protest bei den Afrikanern aus.

Mostafa Zizo (Stürmer der ägyptischen Nationalmannschaft): «Der Schiedsrichter kam auf das Spielfeld, um sicherzustellen, dass wir verlieren. Wir hofften, das ägyptische Volk glücklich zu machen, aber am Ende gratulieren wir Argentinien zum WM-Sieg. Das ist ein gefälschtes Turnier, und sie müssen die restlichen Spiele gar nicht mehr spielen. Der Schiedsrichter hat den Traum einer ganzen Nation zerstört».

Messis Tränen und das Geständnis nach dem Spiel

Nach dem Spiel konnte Messi seine Freudentränen nicht verbergen und lobte die Widerstandsfähigkeit des Teams:

«Nach dem 0:2 wurde die Situation sehr kompliziert. Wir spüren unglaubliche Emotionen, weil wir das Spiel drehen konnten. Es war wieder sehr schwer für uns, aber das ist die Weltmeisterschaft. Alle Spiele sind so. Ich bin sehr glücklich».

Die argentinische Nationalmannschaft zieht mit ihrem historischen 13-Minuten-Comeback ins Viertelfinale ein und kämpft weiter um den Pokal.