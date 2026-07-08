Jude Bellingham und die Legenden Englands: Real Madrid-Star erreicht neuen Status

Der junge Star der englischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Jude Bellingham, festigt weiterhin seinen Platz im Weltfußball. Mit seinen eindrucksvollen Leistungen und Führungsqualitäten in den letzten Jahren hat er sowohl Fans als auch Experten auf sich aufmerksam gemacht. Der ehemalige Verteidiger Des Walker ist der Meinung, dass Bellingham durch seinen Charakter und seine Einstellung zum Spiel in die Riege von Legenden wie Wayne Rooney und Paul Gascoigne aufgestiegen ist. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview mit Goal.com beschrieb Walker Bellingham als einen Spieler mit einer positiven Art von "Arroganz" und großem Selbstvertrauen. Ihm zufolge ist es genau diese Eigenschaft, die dem Spieler hilft, die Mannschaft in den schwierigsten und verantwortungsvollsten Momenten anzuführen. Solche Eigenschaften waren einst typisch für die glänzendsten Vertreter des englischen Fußballs, Gazza und Rooney.

Held der großen Bühnen

Jude Bellinghams Erfolg auf internationaler Bühne ist für sein Alter erstaunlich. In der Qualifikation und den Endrunden der Weltmeisterschaft 2026 hat er sich als echter Anführer bewiesen. Insbesondere sein Beitrag beim 4:2-Sieg gegen Kroatien war von unschätzbarem Wert. Auch sein Doppelpack unter Druck im Aztekenstadion gegen Mexiko bewies, wie nervenstark er ist.

Trotz der starken Konkurrenz in der Nationalmannschaft unter Thomas Tuchel gibt Bellingham seinen Platz an niemanden ab. Das Auftauchen neuer Namen wie Morgan Rogers und der Wettbewerb mit Stars wie Phil Foden und Cole Palmer geben ihm zusätzliche Motivation. Sein berühmter Torjubel "who else" bei der Euro 2024 ist den Fans noch immer in bester Erinnerung.

Des Walker betont, dass Bellingham nicht nur technisch, sondern auch körperlich zu den stärksten Athleten der Welt gehört. Seine unermüdliche Bewegung über das Spielfeld und seine Fähigkeit, von der ersten bis zur letzten Sekunde das gleiche Tempo zu halten, zeichnen den Mittelfeldspieler von Real Madrid aus. Er dringt nicht nur in den gegnerischen Strafraum ein, sondern strebt mit einem klaren Ziel nach vorne: ein Tor zu erzielen.

Die Verantwortung der Führung

Lange Zeit lag die Hauptlast in der englischen Nationalmannschaft auf Harry Kane. Doch das Auftauchen von Bellingham hat diesen Druck etwas gemildert. Nun sind gegnerische Verteidiger gezwungen, nicht nur auf den Mittelstürmer zu achten, sondern auch auf Bellingham, der aus der zweiten Reihe in den Angriff stößt.

Dem Fazit des ehemaligen Spielers Walker zufolge genießt es Bellingham, im Rampenlicht zu stehen. "Er genießt es, der Hauptakteur zu sein. Ich denke, genau das inspiriert ihn. Er will sich zeigen und im Mittelpunkt stehen", sagt der Experte. Es besteht kein Zweifel, dass solche Eigenschaften den Weg für den jungen Fußballer ebnen, in Zukunft noch größere Erfolge zu erzielen.