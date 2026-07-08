SambaNova sammelt 1 Milliarde Dollar für den KI-Chip-Markt

SambaNova Systems, ein auf KI-Technologien spezialisierter Chip-Hersteller, hat in seiner jüngsten Finanzierungsrunde 1 Milliarde Dollar eingesammelt. Nach dieser Finanzierung erreichte die Marktbewertung des Unternehmens 11 Milliarden Dollar. Dieses Ereignis signalisiert die Entstehung eines ernstzunehmenden Konkurrenten für Giganten wie NVIDIA auf dem globalen Technologiemarkt. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Die Investitionsrunde wurde von General Atlantic geleitet. SambaNova CEO und Mitgründer Rodrigo Liang teilte TechCrunch mit, dass in den kommenden Wochen weitere Investoren erwartet werden und die Gesamtsumme noch steigen könnte. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen erst vor fünf Monaten seinen SN50-Chip vorgestellt und damals 350 Millionen Dollar Kapital aufgenommen hatte.

Bankensystem und sichere Infrastruktur

Neben dem neuen finanziellen Erfolg gab SambaNova eine Partnerschaft mit einer der weltweit größten Banken, JPMorgan Chase , bekannt. Die Bank hat sich entschieden, SambaNova-Chips für den Betrieb ihrer internen KI-Systeme (Inference) einzusetzen. Dies zeigt einen Trend im Bankensektor, bei dem aus Gründen der Datensicherheit von Cloud-Diensten auf private Infrastrukturen umgestellt wird.

Laut Liang sendet das Vertrauen von Finanzinstituten auf dem Niveau von JPMorgan Chase in diese Technologie ein starkes Signal an den gesamten Markt. Derzeit benötigen große Unternehmen und Regierungen unabhängige Hardware, um ihre proprietären Modelle in einer sicheren Umgebung zu betreiben. SambaNova hat es sich zum Ziel gesetzt, genau diese Lücke zu schließen.

Partnerschaft mit Intel und Zukunftspläne

Die Beziehung zwischen SambaNova und Intel hat ebenfalls eine neue Stufe erreicht. Intel beteiligt sich nicht nur als Investor, sondern die Unternehmen entwickeln gemeinsam Produkte und bringen diese auf den Markt. Diese Partnerschaft ermöglicht es dem Startup, die enormen Fertigungskapazitäten von Intel zu nutzen. Zuvor gab es Berichte, dass Intel das Unternehmen für 1,6 Milliarden Dollar übernehmen wollte, doch die aktuelle Wachstumsrate deutet darauf hin, dass SambaNova es vorzieht, unabhängig zu bleiben.

Der Hauptvorteil des Unternehmens ist die Fähigkeit, die größten KI-Modelle mit Billionen von Parametern mit hoher Geschwindigkeit in einem einzigen Server-Rack auszuführen. SambaNova-Produkte streben die Führung in folgenden Bereichen an:

Schnelle lokale Ausführung von Large Language Models (LLM);

Bereitstellung energieeffizienter und kompakter Lösungen für Rechenzentren;

Schaffung geschlossener, sicherer KI-Ökosysteme für den öffentlichen und Finanzsektor.

Die SN50-Chips der nächsten Generation des Unternehmens werden ab der zweiten Jahreshälfte 2026 an Kunden ausgeliefert. Es wird erwartet, dass SoftBank zu den Ersten gehört, die diese neuen Chips in ihre Systeme integrieren. Die Geschäftsführung von SambaNova hat zudem ihre Absicht nicht verborgen, das Unternehmen in Zukunft an die Börse (IPO) zu bringen.