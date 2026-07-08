Patient nach kostenloser Operation schenkt Arzt einen Hahn und ein Huhn

·83·Welt
Patient nach kostenloser Operation schenkt Arzt einen Hahn und ein Huhn

Ein Vorfall, der sich 2021 in der bolivianischen Stadt Tarija ereignete, erregte weltweit die Aufmerksamkeit von Millionen Menschen in den sozialen Medien. Der Grund dafür war eine herzliche Geschichte über Dankbarkeit zwischen einem armen Patienten und einem Arzt.

Der Urologe Alvaro Ramallo Zamora operierte viele Patienten in schwierigen finanziellen Verhältnissen, darunter den 80-jährigen Bauern Pedro Quintana, völlig kostenlos. Der Arzt verlangte dafür keinerlei Gegenleistung.

Nach der Operation brachte Pedro Quintana dem Arzt ein Geschenk, das er als seinen wertvollsten Besitz betrachtete. Als Zeichen seiner Dankbarkeit überreichte er ihm einen Hahn und ein Huhn.

Alvaro Ramallo Zamora postete ein Foto mit dem Geschenk auf seiner Social-Media-Seite und schrieb, dass dies eines der aufrichtigsten und wertvollsten Geschenke sei, die er je in seiner Laufbahn erhalten habe. Er betonte, dass die aufrichtige Dankbarkeit des Patienten mehr wert sei als jede finanzielle Belohnung.

Das Foto verbreitete sich in kürzester Zeit auf der ganzen Welt und erntete die Anerkennung von Millionen Nutzern. Viele lobten die Menschlichkeit des Arztes und die aufrichtige Dankbarkeit des Patienten als leuchtendes Beispiel für Güte.

BolivienAlvaro Ramallo ZamoraPedro QuintanaOperationMenschlichkeit
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