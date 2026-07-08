Leichnam von Ajatollah Ali Chamenei im Irak eingetroffen, Trauerfeierlichkeiten dauern bis zum 9. Juli

Der Leichnam des verstorbenen obersten Führers des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, wurde im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten in den Irak überführt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Sarg Chameneis traf am 7. Juli in der heiligen irakischen Stadt Nadschaf ein. Er wurde am Flughafen von Vertretern unter der Leitung des irakischen Premierministers Ali al-Zaydi sowie einer Reihe hochrangiger Staatsbeamter empfangen. Nadschaf gilt als einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte für Schiiten weltweit, da sich dort das Grab von Imam Ali, dem Cousin und Schwiegersohn des Propheten Mohammed (s.a.w.), befindet. Daher hat die Abhaltung der Trauerfeier in dieser Stadt eine große symbolische Bedeutung.

Auch der iranische Präsident Masud Peseschkian reiste zur Teilnahme an den Zeremonien nach Nadschaf. An der offiziellen Begrüßungszeremonie am Flughafen nahmen zudem irakische politische Führungskräfte, die Staatsführung und schiitische Geistliche teil. Für den 8. Juli ist im Rahmen der öffentlichen Trauerfeiern ein Trauerzug durch die Straßen der Stadt geplant.

Die Abschiedszeremonien für Ajatollah Ali Chamenei begannen bereits am 3. Juli in Teheran. Daran nahm auch eine offizielle Delegation aus Usbekistan unter der Leitung des Sprechers der Legislativkammer, Nuriddin Ismailow, teil. Bei der Trauerfeier waren auch Chameneis drei Söhne — Mustafa, Meysam und Masud — anwesend.

Der amtierende oberste Führer des Iran, Mojtaba, nahm jedoch nicht an der Beerdigung seines Vaters teil. Er wurde am 9. März dieses Jahres als neuer oberster Führer ernannt. Es heißt, er sei aufgrund von Verletzungen, die er bei Luftangriffen der USA und Israels erlitten habe, bisher nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Gleichzeitig wird betont, dass seine Abwesenheit bei der Trauerfeier auch mit Sicherheitsmaßnahmen zusammenhängt.

Offiziellen Angaben zufolge werden die Trauerfeierlichkeiten bis zum 9. Juli andauern. Danach wird der Leichnam Chameneis in der Stadt Maschhad neben dem Grab eines der mittelalterlichen schiitischen Imame beigesetzt. Quellen zufolge sollen dort auch seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Schwiegertochter und sein 14 Monate altes Enkelkind beigesetzt werden.

Zur Erinnerung: Ajatollah Ali Chamenei kam am 28. Februar bei Angriffen der USA und Israels ums Leben. Sein Tod wurde offiziell am 1. März bestätigt. Ursprünglich sollten die Abschiedszeremonien für den ehemaligen Führer am 4. März beginnen und drei Tage dauern. Die Organisatoren erklärten jedoch, dass die Beerdigungs- und Trauerveranstaltungen aufgrund der erwarteten Ankunft von „Millionen von Teilnehmern“ und der Notwendigkeit, die erforderliche Infrastruktur vorzubereiten, auf Juli verschoben wurden.