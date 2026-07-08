Leichnam von Ajatollah Ali Chamenei im Irak eingetroffen, Trauerfeierlichkeiten dauern bis zum 9. Juli

·74·Welt
Leichnam von Ajatollah Ali Chamenei im Irak eingetroffen, Trauerfeierlichkeiten dauern bis zum 9. Juli

Der Leichnam des verstorbenen obersten Führers des Iran, Ajatollah Ali Chamenei, wurde im Rahmen der Trauerfeierlichkeiten in den Irak überführt. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters.

Der Sarg Chameneis traf am 7. Juli in der heiligen irakischen Stadt Nadschaf ein. Er wurde am Flughafen von Vertretern unter der Leitung des irakischen Premierministers Ali al-Zaydi sowie einer Reihe hochrangiger Staatsbeamter empfangen. Nadschaf gilt als einer der bedeutendsten Wallfahrtsorte für Schiiten weltweit, da sich dort das Grab von Imam Ali, dem Cousin und Schwiegersohn des Propheten Mohammed (s.a.w.), befindet. Daher hat die Abhaltung der Trauerfeier in dieser Stadt eine große symbolische Bedeutung.

Auch der iranische Präsident Masud Peseschkian reiste zur Teilnahme an den Zeremonien nach Nadschaf. An der offiziellen Begrüßungszeremonie am Flughafen nahmen zudem irakische politische Führungskräfte, die Staatsführung und schiitische Geistliche teil. Für den 8. Juli ist im Rahmen der öffentlichen Trauerfeiern ein Trauerzug durch die Straßen der Stadt geplant.

Die Abschiedszeremonien für Ajatollah Ali Chamenei begannen bereits am 3. Juli in Teheran. Daran nahm auch eine offizielle Delegation aus Usbekistan unter der Leitung des Sprechers der Legislativkammer, Nuriddin Ismailow, teil. Bei der Trauerfeier waren auch Chameneis drei Söhne — Mustafa, Meysam und Masud — anwesend.

Der amtierende oberste Führer des Iran, Mojtaba, nahm jedoch nicht an der Beerdigung seines Vaters teil. Er wurde am 9. März dieses Jahres als neuer oberster Führer ernannt. Es heißt, er sei aufgrund von Verletzungen, die er bei Luftangriffen der USA und Israels erlitten habe, bisher nicht in der Öffentlichkeit erschienen. Gleichzeitig wird betont, dass seine Abwesenheit bei der Trauerfeier auch mit Sicherheitsmaßnahmen zusammenhängt.

Offiziellen Angaben zufolge werden die Trauerfeierlichkeiten bis zum 9. Juli andauern. Danach wird der Leichnam Chameneis in der Stadt Maschhad neben dem Grab eines der mittelalterlichen schiitischen Imame beigesetzt. Quellen zufolge sollen dort auch seine Tochter, sein Schwiegersohn, seine Schwiegertochter und sein 14 Monate altes Enkelkind beigesetzt werden.

Zur Erinnerung: Ajatollah Ali Chamenei kam am 28. Februar bei Angriffen der USA und Israels ums Leben. Sein Tod wurde offiziell am 1. März bestätigt. Ursprünglich sollten die Abschiedszeremonien für den ehemaligen Führer am 4. März beginnen und drei Tage dauern. Die Organisatoren erklärten jedoch, dass die Beerdigungs- und Trauerveranstaltungen aufgrund der erwarteten Ankunft von „Millionen von Teilnehmern“ und der Notwendigkeit, die erforderliche Infrastruktur vorzubereiten, auf Juli verschoben wurden.

Ajatollah Ali ChameneiIranIrakNadschafBeerdigung
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Teenager errichtet „Zollstation“ in Paris: Menschen mussten 2 Euro zahlenTeenager errichtet „Zollstation“ in Paris: Menschen mussten 2 Euro zahlenHeute, 13:08Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?Welche Männer heiraten kirgisische Frauen am häufigsten?Heute, 13:02Verheerender Erdrutsch in Indien: Tunnelbaustelle unter Schlamm begrabenVerheerender Erdrutsch in Indien: Tunnelbaustelle unter Schlamm begrabenHeute, 12:57Zwei Kinder lebend zwischen toten Tieren gefundenZwei Kinder lebend zwischen toten Tieren gefundenHeute, 12:38Kriegsfeuer im Nahen Osten: USA greifen militärische Ziele im Iran anKriegsfeuer im Nahen Osten: USA greifen militärische Ziele im Iran anHeute, 12:38Horror im automatisierten Parkhaus: Frau unter Auto geraten (Video)Horror im automatisierten Parkhaus: Frau unter Auto geraten (Video)Heute, 12:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Wissenschaftler haben berechnet, wann das Leben auf der Erde enden wird
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch