Manchester City steht in diesem Sommertransferfenster vor einer schwierigen Entscheidung bezüglich der Zukunft seines Eigengewächses Rico Lewis. Der 21-Jährige fordert vor der neuen Saison eine Stammplatzgarantie. Doch der neue Cheftrainer der „Citizens“, Enzo Maresca hat erklärt, dass er niemandem eine solche Garantie geben kann. Zamin.uz berichtet über die Details dieses Transfers und die usbekische Spur.

Der Faktor Abdukodir Husanov und die Reservistenrolle für Lewis

Vor der Saison 2025/26 hatte Manchester City ein ernsthaftes Problem auf der Rechtsverteidigerposition. Der damalige Cheftrainer Pep Guardiola testete drei Spieler auf dieser Position: Matheus Nunes, Abdukodir Husanov und Rico Lewis.

Im internen Konkurrenzkampf unterlag Rico Lewis beiden Rivalen:

Matheus Nunes wurde aufgrund seines Offensivpotenzials zur Schlüsselfigur auf der rechten Seite.

Abdukodir Husanov stärkte die rechte Flanke in Spielen, die einen defensiven Stil erforderten. Später wurde unser Landsmann auf seine angestammte Position, die Innenverteidigung, zurückgezogen und wurde zu einem festen Bestandteil der Defensive.

Infolgedessen wurde Rico Lewis zum reinen Reservisten. Er kam in der letzten Saison, abgesehen von Pokalspielen, kaum zum Einsatz und schaffte es oft nicht einmal in den Spieltagskader.

Saisonstatistik: Rico Lewis bestritt in der Saison 2025/26 in allen Wettbewerben nur 22 Spiele und kam dabei auf durchschnittlich 50,2 Minuten pro Einsatz.

Aufgrund mangelnder Spielpraxis geriet er aus dem Fokus des neuen englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel und WM 2026 wurde nicht in den Kader berufen. Dies verstärkte den Wunsch des Spielers, Manchester zu verlassen.

Angebot vom FC Everton und eine Bewertung von 35 Millionen

Football Insider Journalist Pete O'Rourke bestätigt, dass der FC Everton Rico Lewis als Hauptziel für das Sommertransferfenster sieht. Die „Toffees“ wollen Lewis als Ersatz für den erfahrenen Verteidiger Seamus Coleman verpflichten, der den Verein verlassen hat.

Die Führung von Manchester City möchte ihr Eigengewächs nicht zum Verkauf zwingen, wird den Transfer aber nicht blockieren, wenn der Spieler selbst gehen möchte. Die „Citizens“ bewerten den englischen Nationalspieler mit mindestens 35 Millionen Pfund Marktwert. Während die Angebote von Nottingham Forest im letzten Sommer abgelehnt wurden, ist die Situation diesmal völlig anders. Diese Summe könnte für Everton finanziell schwierig sein, aber die Verhandlungen laufen.

Manchester City sucht einen neuen Verteidiger

Vor dem Hintergrund des möglichen Abgangs von Lewis arbeitet Manchester City selbst an einer Verstärkung der Rechtsverteidigerposition. Der Verein steht derzeit mit folgenden Kandidaten in Kontakt:

Kandidat Aktueller Verein Status / Transferfaktor Malo Gusto FC Chelsea Persönlicher Favorit des neuen Cheftrainers Enzo Maresca Givairo Read Feyenoord Vielversprechende Option unter Beobachtung der Scouts

Sollte mindestens einer dieser Transfers gelingen, wird es für Rico Lewis unmöglich, bei Manchester City zu bleiben und genügend Spielzeit zu erhalten. Daher ist dieser Sommer die günstigste Gelegenheit für den Spieler, zu einem anderen starken Premier-League-Klub zu wechseln.