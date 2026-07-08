Ehemaliger Schiedsrichter: „Die Schiedsrichterleistung bei Argentinien gegen Ägypten war korrekt“

Der ehemalige FIFA-Schiedsrichter Aleksey Nikolaev bewertete die Leistung von Hauptschiedsrichter François Letexier im Achtelfinale der WM 2026 zwischen Argentinien und Ägypten.

Die ägyptischen Vertreter waren nach der 2:3-Niederlage unzufrieden mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Nikolaev ist jedoch der Meinung, dass der Unparteiische und der VAR in den entscheidenden strittigen Szenen korrekt gehandelt haben.

„Das ist ein emotionaler Ausbruch“

Nikolaev erklärte die Unzufriedenheit der ägyptischen Seite damit, dass sie mit 2:0 führten und den Sieg am Ende noch aus der Hand gaben.

„Meiner Meinung nach ist das ein emotionaler Ausbruch, nachdem man eine 2:0-Führung verspielt hat“, sagte der ehemalige Schiedsrichter.

Er erklärte, dass es natürlich sei, dass Teamvertreter nach einer solch schmerzhaften Niederlage Beschwerden über die Schiedsrichterleistung äußern.

VAR-Eingriff beim aberkannten Tor als korrekt bewertet

Das aberkannte Tor Ägyptens war eine der meistdiskutierten Szenen.

Nach Ansicht von Nikolaev gab es vor Beginn des Angriffs ein Foul, und der VAR handelte zu Recht, als er den Schiedsrichter zum Monitor rief.

„Von einer Fehlentscheidung kann keine Rede sein. Das Foul vor Beginn des Angriffs war eindeutig“, betonte er.

Keine Fragen zum Elfmeter für Argentinien

Der ehemalige Schiedsrichter ging auch auf die Elfmeterszene gegen Ägypten ein.

Er ist der Meinung, dass der Verteidiger in dieser Situation nicht korrekt gehandelt hat und die Entscheidung des Schiedsrichters begründet war.

„Es gibt keine Fragen zum Elfmeter gegen Ägypten. Das war das Problem des Verteidigers“, sagte Nikolaev.

Kein Elfmeter in der Szene mit Salah

Es gab auch Diskussionen darüber, ob vor dem Siegtreffer Argentiniens ein Foul an Mohamed Salah im Strafraum vorlag.

Nikolaev betonte, dass der Verteidiger in diesem Fall zuerst den Ball spielte und der Kontakt erst danach erfolgte.

Er ist der Meinung, dass es in einer solchen Situation keinen Grund für einen Elfmeter gab.

„Der Schiedsrichter hatte das Spiel gut im Griff“

Aleksey Nikolaev bewertete die Gesamtleistung von François Letexier sehr positiv.

„Mir hat die Arbeit eines der besten europäischen Schiedsrichter des Turniers gefallen. Er hat das Spiel auf einem sehr hohen Niveau kontrolliert“, sagte er.

Der ehemalige Schiedsrichter wies auch Behauptungen zurück, dass Entscheidungen zugunsten starker Mannschaften getroffen wurden. Er ist der Meinung, dass die strittigen Szenen im Spiel Argentinien gegen Ägypten bei objektiver Betrachtung ohne Emotionen aus schiedsrichterlicher Sicht verständlich und vertretbar waren.